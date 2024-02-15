Евросоюз не заинтересовался продлением транзита газа из России

Европейские страны заполняют газовые хранилища и работают над диверсификацией поставок, возвращение к привычным отношениям с Россией невозможно, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на встрече с главой украинского Минэнерго Германом Галущенко.

«ЕС не заинтересован в продлении контракта о транзите газа с россиянами. Мы готовились к истечению этого контракта в течение двух лет, с тех пор как начались манипуляции на газовом рынке, и у нас есть альтернативные варианты для обеспечения безопасности поставок», — пояснила Симсон.