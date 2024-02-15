Еврокомиссия: ЕС едва избежал рецессии в IV квартале 2023 года

«Мы едва избежали рецессии в IV квартале. Вслед за мощным восстановлением после пандемии [коронавируса] в 2023 году европейская экономика едва увеличилась: уровень роста в ЕС и еврозоне оценивается в 0,5%, что даже несколько ниже, чем в нашем осеннем прогнозе», — цитирует его ТАСС.