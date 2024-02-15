Экономика Британии вступила в техническую рецессию

ЛОНДОН, 15 февраля. /ТАСС/. ВВП Великобритании сократился на 0,3% в четвертом квартале 2023 года, и это означает, что экономика Соединенного Королевства вступила в техническую рецессию. Об этом свидетельствует отчет, распространенный Национальной статистической службой (Office for National Statistics, ONS) Соединенного Королевства.
Этот показатель оказался хуже ожиданий экспертов, опрошенных агентством Reuters. Они предсказывали падение показателя на 0,1%, то есть на то же самое значение, как и в третьем квартале 2023 года. Техническая рецессия объявляется, когда экономический спад фиксируется два квартала подряд.
«ВВП Великобритании, по оценкам, упал на 0,3% в четвертом квартале (с октября по декабрь) 2023 года после непересмотренного падения на 0,1% в предыдущем квартале. Хотя экономика и сократилась на протяжении двух кварталов подряд, в целом в 2023 году, ВВП, по оценкам, вырос на 0,1%», — отмечает ONS. Это, прочем, существенно ниже показателей за 2022 года, когда ВВП Соединенного Королевства увеличился на 4,3%.
Пересмотренные впоследствии данные, с учетом более полной информации, могут изменить показатели квартального ВВП на 0,2 п.п, пояснили в ведомстве.
В четвертом квартале 2023 года снижение показателей зафиксировано в трех ключевых областях — в секторе услуг (-0,2%), производства (-1,0%), строительства (-1,3%).
Газета The Daily Telegraph назвала эти показатели ударом для премьер-министра Риши Сунака, который готовится к парламентским выборам. Они, вероятно, пройдут в конце 2024 года. Как замечает издание, рост экономики — одно из ключевых обещаний, которые глава консервативного правительства обозначил в 2023 году.
Оптимизм Банка Англии
Тем не менее глава Банка Англии Эндрю Бейли не считает, что подобное положение вещей означает, что экономическое состояние британцев ухудшится. «В прошлом году ВВП был практически в районе нуля. Честно говоря, не много нужно, чтобы он качнулся в одну или другую сторону», — сказал глава регулятора.
Бейли также высказал оптимизм по поводу состояния британской экономики. В частности, от позитивно оценил распространенные в среду данные по инфляции. Они показали, что рост цен в январе сохранился на уровне 4% в годовом выражении. «Мы видим сейчас некоторые свидетельства того, что ситуация начинает налаживаться, согласно некоторым опросам, например. У нас есть скромное восстановление в этом году, которое далее продолжатся», — сказал глава Банка Англии, выступая в среду в комитете Палаты лордов британского парламента.