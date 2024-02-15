Экономика Британии вступила в техническую рецессию

«ВВП Великобритании, по оценкам, упал на 0,3% в четвертом квартале (с октября по декабрь) 2023 года после непересмотренного падения на 0,1% в предыдущем квартале. Хотя экономика и сократилась на протяжении двух кварталов подряд, в целом в 2023 году, ВВП, по оценкам, вырос на 0,1%», — отмечает ONS. Это, прочем, существенно ниже показателей за 2022 года, когда ВВП Соединенного Королевства увеличился на 4,3%.