Дума одобрила новые полномочия ЦБ по ограничению ипотеки

С 2024 года правительство ужесточило условия выдачи льготной ипотеки под 8% — повысило минимальный первоначальный взнос по таким кредитам и сократило предельную сумму ссуд в столичных регионах. Кроме того, некоторые крупные банки стали выдавать госипотеку только заемщикам, которые покупают жилье у застройщиков-партнеров. Это уже привело к спаду спроса на льготную ипотеку в регионах с дорогим жильем, писал РБК. По прогнозу ЦБ, в этом году темпы роста ипотеки в Роcсии замедлятся до 7−12%.