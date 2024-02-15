Доля иностранных инвестиций в капитале банков РФ снизилась за 2023 год до 6,95%

«Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, по данным на 1 января 2024 года составил 6,95% (по данным на 1 января 2023 года — 8,97%), в совокупном уставном капитале страховых организаций — 4,79% (по данным на 1 января 2023 года — 9,58%)», — рассказали в пресс-службе.