Доля иностранных инвестиций в капитале банков РФ снизилась за 2023 год до 6,95%

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале российских кредитных организаций, имеющих банковские лицензии, составила 6,95% по данным на 1 января 2024 года. Годом ранее этот показатель был 8,97%, сообщила пресс-служба Банка России.
«Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, по данным на 1 января 2024 года составил 6,95% (по данным на 1 января 2023 года — 8,97%), в совокупном уставном капитале страховых организаций — 4,79% (по данным на 1 января 2023 года — 9,58%)», — рассказали в пресс-службе.
При этом иностранные инвестиции, рассчитанные для определения размера участия в совокупном уставном капитале кредитных организаций, составили 236,9 млрд рублей, их совокупный уставный капитал — 3,4 трлн рублей. Для страховых организаций данный показатель составляет 11,5 млрд рублей, их совокупный уставный капитал — 240,7 млрд рублей.