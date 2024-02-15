Cisco сократит тысячи сотрудников после остановки роста продаж

План реструктуризации затронет примерно 5% работников Cisco. По состоянию на 2023 год в организации работали почти 85 тыс. человек, сокращение коснется около 4250 рабочих мест. Реструктуризация обойдется компании примерно в $500 млн.
За второй квартал финансового года, закончившегося 27 января, акции компании упали в цене более чем на 5% на постмаркете. 14 февраля Cisco сообщила, что выручка за квартал составила $12,8 млрд, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В третьем квартале компания рассчитывает заработать $12,1−12,3 млрд.
В январе 2024 года Google уволила сотни специалистов, работавших над голосовым помощником и искусственным интеллектом из-за давления со стороны конкурентов.