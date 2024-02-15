Число заказов на Airbus в мире выросло в 2,5 раза

Операционная прибыль от основной деятельности выросла на четыре процента, до 5,8 миллиарда евро, и в текущем году концерн рассчитывает довести ее до 6,5−7 миллиардов евро. В общей сложности компания поставила 735 самолетов, что на 11 процентов больше, чем в 2022-м. В результате Airbus в пятый раз подряд обошел своего основного конкурента — американскую корпорацию Boeing, у которой 528 самолетов и чистый убыток в 2,2 миллиарда долларов.