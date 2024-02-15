ЦБ: криптовалюты стали чаще использоваться для ВЭД и трансграничных операций

«Мы, конечно, видим, что криптовалюты как высокорисковые инструменты инвестирования для трансграничных бытовых и внешнеэкономических расчетов сейчас используется чаще, чем два-три года назад. Однако их доля во всем именно легальном российском финансовом рынке все так же невелика, — сказала Полякова. — Понимаем прекрасно, что сейчас есть запрос со стороны экспортеров и импортеров в условиях санкций найти возможные пути проведения платежей, и мы не отказываемся, так скажем, от возможности рассмотреть этот вопрос».