ЦБ: криптовалюты стали чаще использоваться для ВЭД и трансграничных операций

В последние несколько лет криптовалюты стали активнее использоваться во внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и для проведения трансграничных расчетов, однако их доля на российском финрынке все еще невелика, заявила зампред ЦБ Ольга Полякова в рамках форума «Кибербезопасность в финансах», передает «Интерфакс».
«Мы, конечно, видим, что криптовалюты как высокорисковые инструменты инвестирования для трансграничных бытовых и внешнеэкономических расчетов сейчас используется чаще, чем два-три года назад. Однако их доля во всем именно легальном российском финансовом рынке все так же невелика, — сказала Полякова. — Понимаем прекрасно, что сейчас есть запрос со стороны экспортеров и импортеров в условиях санкций найти возможные пути проведения платежей, и мы не отказываемся, так скажем, от возможности рассмотреть этот вопрос».
Полякова напомнила, что ЦБ и Минфин в конце 2022 года подготовили законопроект, который предусматривает возможность использования криптовалют для внешнеэкономической деятельности в рамках экспериментально-правовой режима (ЭПР). Однако даже при возможности внешеэкономических расчетов в криптовалютах в рамках ЭПР пока нет ни одной страны, которая бы разрешила в рамках своего валютного регулирования расчеты в криптовалютах, отметил зампред правления ВТБ Вадим Кулик.
Законопроект об экспериментальных правовых режимах был внесен в Госдуму в апреле 2023 года группой депутатов. Планировалось дать ЦБ возможность провести тестирование использования криптовалюты и цифровых финансовых активов в международных расчетах в рамках внешнеэкономической деятельности. Документ не дошел до первого чтения в Госдуме, но работа над ним продолжается.
Разработать схему использования криптовалюты в международных расчетах премьер-министр России Михаил Мишустин поручил в конце 2022 года Минфину, ЦБ, Росфинмониторингу, ФНС и ФСБ.
В трансграничных расчетах в криптовалютах заинтересованы и крупные кредитные компании. Например, Сбербанк планирует развивать направление по созданию решений для международных расчетов на базе криптовалют и в январе 2024 года начал поиск исполнительного директора по развитию криптовалютных решений. Росбанк в конце первого полугодия 2023 года первым среди системно значимых банков запустил трансграничные операции с использованием криптовалюты. Банк тестирует пилотные транзакции с корпоративными и частными клиентами.