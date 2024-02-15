Бывший топ-менеджер «Сибура» подал иск против Credit Suisse

Павел Малый подал в иск к люксембургскому и российскому филиалам швейцарского банка Credit Suisse с требованием вернуть заблокированные средства и выплатить проценты за пользование ими, по данным картотеки Арбитражного суда Москвы. Истец просит взыскать около $1,5 млн, а также начислять неустойку за каждый день неисполнения решения суда в размере 100 тысяч рублей и каждую неделю удваивать сумму неустойки, написали «Ведомости».
ФИО истца полностью совпадает с ФИО предпринимателя Павла Малого, которого источники «Ведомостей» в 2016 году называли протеже Леонида Михельсона в нефтехимической компании «Сибур».
Предположительно причинами разногласий мог стать отказ Credit Suisse перевести личные активы Малого из Люксембурга в Россию, либо же требование Credit Suisse закрыть счет истца, руководствуясь свой политикой в отношении российских клиентов, пояснил советник юрфирмы Orchards Азат Ахметов. В деле третьим лицом выступает ирландская компания PMT Matrix Investment Funds, которой ранее руководил Павел Малый.
Первое заседание суда состоялось 13 февраля 2024 года. В ходе слушания представители Павла Малого и люксембургского Credit Suisse попросили суд перенести рассмотрение дела с надеждой на мирное урегулирование. Суд согласился отложить заседание до 22 апреля 2024 года.
По данным «Ведомостей», с февраля 2022 года российские истцы подали к Credit Suisse исков на $57,8 млн.
В сентябре 2023 года министерство юстиции США активизировало расследование в отношении швейцарских банков Credit Suisse и UBS в связи с подозрениями по несоблюдению комплаенс-процедур, что позволило российским клиентам уклоняться от введенных против них санкционных мер, писал Bloomberg. В октябре 2023 года Девятый арбитражный апелляционный суд арестовал денежные средства Credit Suisse AG на сумму 10,1 млн евро и $10,2 млн, находящиеся на счетах его российской «дочки» — банка «Кредит Свисс». Это решение было принято по заявлению калужского Газэнергобанка в качестве обеспечительной меры по его исковому заявлению. Также в суд против Credit Suisse AG в январе 2024 года повторно подавал банк «Зенит».