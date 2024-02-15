Бывший топ-менеджер «Сибура» подал иск против Credit Suisse

В сентябре 2023 года министерство юстиции США активизировало расследование в отношении швейцарских банков Credit Suisse и UBS в связи с подозрениями по несоблюдению комплаенс-процедур, что позволило российским клиентам уклоняться от введенных против них санкционных мер, писал Bloomberg. В октябре 2023 года Девятый арбитражный апелляционный суд арестовал денежные средства Credit Suisse AG на сумму 10,1 млн евро и $10,2 млн, находящиеся на счетах его российской «дочки» — банка «Кредит Свисс». Это решение было принято по заявлению калужского Газэнергобанка в качестве обеспечительной меры по его исковому заявлению. Также в суд против Credit Suisse AG в январе 2024 года повторно подавал банк «Зенит».