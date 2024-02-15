Байден в 2022 году получил подарки от иностранных лидеров на сумму более $77 тыс

Как указано в отчетности, большинство подарков были переданы или готовятся к передаче в Национальное управление архивов и документации США. Исключение составила Президентская медаль — высшая гражданская награда Израиля, врученная Байдену президентом еврейского государства Ицхаком Герцогом. Она выставлена в Западном крыле Белого дома.
Американский лидер в 2022 году получил подарки и от президента Украины Владимира Зеленского. 4 ноября Зеленский подарил Байдену картину «Свет победит», а также традиционную украинскую рубашку и комплект медалей ордена князя Ярослава Мудрого. Стоимость подарка оценивается в $1 429. 21 ноября украинский лидер преподнес президенту США еще одну картину под названием «Оранжевые узоры» оценочной стоимостью в $2,4 тыс.
Американское законодательство как правило запрещает официальным лицам принимать подарки стоимостью более $480. Исключение составляют дипломатические подарки, непринятие которых может «обидеть или поставить в неловкое положение дарителя» или каким-то другим образом негативно отразиться на отношениях США с другими государствами.