Байден в 2022 году получил подарки от иностранных лидеров на сумму более $77 тыс

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в 2022 году получил от иностранных лидеров подарки общей стоимостью в $77,9 тыс. Это следует из опубликованного в среду документа Госдепартамента США, в котором приводится отчет о подарках, полученных американскими официальными лицами в 2022 году.