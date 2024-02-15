«Алкогольная группа Кристалл» объявила о сокращении сроков приема заявок на участие в IPO

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. «Алкогольная группа Кристалл» подала документы на Московскую биржу о досрочном закрытии книги заявок на участие в IPO. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
«Алкогольная группа Кристалл» (материнская компания «КЛВЗ Кристалл») сегодня подала на Московскую биржу документы о досрочном закрытии книги заявок на участие в предстоящем первичном размещении акций", — говорится в сообщении.
При этом компания сохраняет ценовой диапазон предложения в размере от 8 до 9,5 рубля за акцию.
Согласно уточненным планам эмитента, книга заявок закроется 21 февраля. Итоговая цена будет объявлена утром 22 февраля. «В тот же день начнутся торги акциями компании», — сообщает «АГК». Ранее сообщалось, что торги акциями «АГК» могут стартовать после 26 февраля.
«Причина корректировки сроков связана с большим спросом, что отразилось на объеме заявок. Мы готовы пойти навстречу пожеланиям инвесторов по аллокации, и поэтому ускоряем процесс выхода на Мосбиржу», — прокомментировал основатель и владелец «АГК» Павел Победкин, чьи слова приводятся в сообщении.
Ранее компания сообщила о переносе IPO на Мосбирже с января на февраль 2024 года. Компания намерена направить средства от размещения на развитие бизнеса, расширение производства и логистики.
«Алкогольная группа Кристалл» является бенефициаром «Калужского ликеро-водочного завода Кристалл» (КЛВЗ Кристалл).
«Калужский ликеро-водочный завод “Кристалл” входит в топ-10 крупнейших производителей крепкого алкоголя в России, поставляет свою продукцию в 61 регион РФ. Также продукция компании экспортируется в зарубежные страны, среди которых Казахстан, Азербайджан и Китай. Среди партнеров КЛВЗ — все крупнейшие федеральные и региональные торговые сети. Ключевые регионы сбыта — Московская и Калужская области, а также Москва (в сумме на них приходится около 65% оборота КЛВЗ).