Стать популярнее юаня. Россияне сберегают по-новому

«В результате, банки постепенно улучшают условия розничных юаневых вкладов. Ожидаем, что эти процессы будут продолжены и в 2024 году — доля юаня, как во внешней торговле, так и в активах и пассивах российских банков будет увеличиваться. Также на фоне высоких ставок в рублях будет сохраняться спрос на кредитование в юанях под более низкие ставки», — рассказал Дмитрий Грицкевич.