Стать популярнее юаня. Россияне сберегают по-новому

Торговые обороты с юанем на Московской бирже впервые в истории превысили обороты «по всем другим валютам в совокупности», а доля китайской валюты в торгах «достигла исторического максимума — 50,6%», — сообщил Банк России в своем обзоре.
Регулятор отмечает растущую роль юаня на фоне сокращения использования доллара и евро в расчетах: банки наращивают объемы привлечения средств в китайской валюте.
«По итогам 2023 года зафиксирован рост кредитования юридических лиц в юанях в 3,6 раза, вызванный как конвертациями ранее выданных кредитов в долларах США и евро, так и спросом со стороны экспортеров в условиях высоких рублевых ставок», — поясняет регулятор.
«Валютные депозиты и текущие счета в российской банковской системе в значительной мере переориентировались на юани», — констатирует регулятор. За прошедший год объем депозитов в юанях вырос в 2 раза — с 34,2 млрд до 68,7 млрд долларов США в эквиваленте. А на долларовых счетах компании и россияне хранили всего 64,7 млрд долларов.
«Расширение использования юаней в 2023 году наблюдалось по всем ключевым статьям баланса российских банков — депозитам, кредитам, ценным бумагам», — уточняется в обзоре ЦБ РФ.
Суммируя наблюдения Банка России, можно назвать ряд причин роста популярности юаня:
1. Растет конвертация кредитов в юани из долларов и евро.
2. Расширяется обслуживание экспортных операций в юанях.
3. Население все чаще предпочитает хранить сбережения в китайской валюте.
Причины изменений
Такой тренд сформировался из-за западных санкций — расчеты в долларах и евро сложны и непредсказуемы.
Еще одна из причин спроса на китайскую валюту — финансовая: процентные ставки в России выше, чем в Китае. Поэтому в юане занимать выгодней для банков и компаний, чтобы финансировать торговые операции и предоставлять кредиты.
Эксперты назвали и другие причины.
«Рост популярности юаня связан с ростом его доли во внешнеторговых расчетах», — пояснил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.
Так, по данным ЦБ, доля юаня в экспорте в декабре 2023 года составила 36% (16% годом ранее), и 37% в импорте (23% годом ранее). Соответственно, доля юаня растет и на счетах экспортеров и импортеров — доля дружественных валют (основной объем из них приходится на юани) на валютных счетах юридических лиц на 1 января 2024 года составила 53% (24% годом ранее).
«Популярность кредитования в юанях со стороны корпоративных клиентов также постепенно растет на фоне высоких рублевых ставок», — подтвердил экономист. Так, доля дружественных валют в валютных кредитах банковского сектора за год увеличилась с 10% до 35%. С ростом кредитования в юанях увеличивается потребность банков в привлечении юаней,
«В результате, банки постепенно улучшают условия розничных юаневых вкладов. Ожидаем, что эти процессы будут продолжены и в 2024 году — доля юаня, как во внешней торговле, так и в активах и пассивах российских банков будет увеличиваться. Также на фоне высоких ставок в рублях будет сохраняться спрос на кредитование в юанях под более низкие ставки», — рассказал Дмитрий Грицкевич.
Зачем россиянам юань?
«Юань стал привлекательной валютой для российских граждан и бизнеса, как результат санкционной политики западных стран и заморозки российских активов в долларах, евро, швейцарских франках», — считает Ильяс Зарипов, к.э.н., доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Ключевые внешнеторговые российские банки попали в «черный список» Минфина США: им отключили доступ к международной системе банковских сообщений SWIFT, закрыли корсчета, лишив возможности оперировать с валютами западных стран.
«Юань стал альтернативой. Его востребованность объясняется не столько ставками, сколько мощной экономикой КНР и ее стабильным ростом», — считает Ильяс Зарипов и добавляет, что, с точки зрения расчетов это выгодно, поскольку это основной торговый партнер России и юани всегда ликвидная валюта.
Стремительный рост интереса к юаням связан со спросом российского бизнеса, считает Вадим Шамин, заместитель директора департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» (входит в Группу IDF Eurasia).
«Китай становится все более значимым партнером для России, и в платежах между двумя странами быстро растет доля национальных валют. Учитывая перспективы сотрудничества с Китаем, полагаем, спрос на юань со стороны юридических лиц в России продолжит расти», — отметил эксперт.
В какой валюте хранить
Юань активно используется не только для расчетов, но и для инвестиций. «С точки зрения консервативных инвестиций это диверсификация активов, хотя в будущем российские инвесторы, полагаю, расширят список валют для инвестиций, возможно включив дирхам ОАЭ, гонконгский доллар. Пока среди валют нет серьёзной альтернативы юаню для россиянина», — рассказал Ильяс Зарипов.
По его словам, востребованность депозитов в долларах и евро падает и «редко кто из российских банков такой продукт предлагает.»
«Если инвесторы все же тяготеют к вложениям в доллары и евро, советую заменить на замещающие облигации, доход по которым рассчитывается, исходя из курса рубля к иностранным валютам, но выплачивается в рублях. При неизменности санкционной политики западных стран лучше не вкладывать и не хранить деньги в депозитах в долларах и евро в России», — пояснил экономист.
Доллар и евро стали валютами недружественных стран, которые вводят санкции против России, — напомнила Мария Ермилова, к.э.н., доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова.
По ее мнению, перспективы юаня — хорошие, потому что с Китаем взаимоотношения укрепляются. «Есть вероятность, что при усилении взаимодействия с Китаем роль юаня еще больше будет усиливаться. Вклады в долларах и евро будут не столь популярными. Их роль и объем снижается», — прогнозирует Мария Ермилова.
Вадим Шамин также видит тренд в сторону покупки россиянами китайской валюты. Но при этом граждане не спешат запасаться ею впрок: процентные ставки по вкладам в юанях также невысоки — в несколько раз ниже, чем по рублевым вкладам. А сумма минимального вложения — существенно выше.
«При этом юань может быть очень волатилен по отношению к рублю, т.е. существует риск уйти в минус», — предупредил Вадим Шамин.
Еще один недостаток — вкладчики могут столкнуться с издержками на конвертации юаней. «В целом, представляется, что пока сохраняются привлекательные рублевые вклады, — например, сейчас на рынке еще представлены варианты, предлагающие доходность до 17%, что даже выше ключевой ставки, — интерес к депозитам в иностранных валютах будет оставаться слабым», — считает заместитель директора департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк».
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