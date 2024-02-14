В Японии заявили, что резкое падение иены несет негативные последствия для экономики

За прошедшие сутки курс иены к доллару США ослаб на 0,93%, выйдя на отметку в 150,65−150,67 иен за доллар, впервые за три месяца пробив психологически важную отметку в 150. Замминистра финансов подчеркнул, что «это довольно резкое падение».