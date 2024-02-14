В Японии заявили, что резкое падение иены несет негативные последствия для экономики

ТОКИО, 14 февраля. /ТАСС/. Резкое ослабление курса японской иены несет негативные последствия для экономики Японии. Об этом заявил замминистра финансов страны Масато Канда, комментируя ситуацию на валютном рынке.
«Это влечет за собой негативное влияние на экономику», — приводит его слова агентство Kyodo.
За прошедшие сутки курс иены к доллару США ослаб на 0,93%, выйдя на отметку в 150,65−150,67 иен за доллар, впервые за три месяца пробив психологически важную отметку в 150. Замминистра финансов подчеркнул, что «это довольно резкое падение».
Ослабление курса иены выгодно многим крупным японским корпорациям, ориентирующимся на внешние рынки и получающих выручку в иностранной валюте. Однако падение иены влечет за собой и существенное увеличение расходов на импорт, включая энергоносители.