В Верховном суде IKEA проиграла спор о полной неустойке за уход из России

В этом споре речь идет о магазине площадью 508 квадратных метров, который открылся в большом московском торгово-развлекательном центре еще в декабре 2021 года. Правда, радовал покупателей он очень недолго. Уже в начале марта следующего года работа IKEA здесь была прекращена. Причину можно даже было бы и не называть — это те самые западные санкции против нас.