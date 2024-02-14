Uber объявила о первом обратном выкупе акций

Это заявление было сделано через неделю после того, как компания сообщила о прибыли $1,9 млрд за 2023 год — первой годовой прибыли с момента IPO в 2019 году. Uber выигрывает от роста спроса на перевозки после резкого спада во время пандемии. Кроме того, по мнению экспертов, годовая прибыль свидетельствует о том, что Uber завершила период, в течение которого она активно вкладывалась в развитие бизнеса, невзирая на отрицательные финансовые результаты.