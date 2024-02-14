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Uber объявила о первом обратном выкупе акций

Сегодня, 14 февраля, онлайн-сервис заказа такси Uber объявил о планах обратного выкупа акций на $7 млрд. Это первый обратный выкуп акций в истории компании. Акции Uber сегодня выросли более чем на 11%.
Источник: AP 2023

Это заявление было сделано через неделю после того, как компания сообщила о прибыли $1,9 млрд за 2023 год — первой годовой прибыли с момента IPO в 2019 году. Uber выигрывает от роста спроса на перевозки после резкого спада во время пандемии. Кроме того, по мнению экспертов, годовая прибыль свидетельствует о том, что Uber завершила период, в течение которого она активно вкладывалась в развитие бизнеса, невзирая на отрицательные финансовые результаты.

«Uber работает на полную мощность и решила, что пришло время вернуть капитал обратно владельцам. Это признак доверия уровню спроса на ее услуги, а также операционной дисциплине, прекрасно поддерживаемой гендиректором Дарой Хосровшахи», — прокомментировал сегодняшнее заявление глава хедж-фонда Great Hill Capital Томас Хейс.

Яна Рождественская.