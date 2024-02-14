Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Траст» хочет собрать от продажи и управления активами больше 70 млрд руб. за три года

Банк непрофильных активов «Траст» ожидает, что за три года он получит от продажи и управления активами больше 70 млрд руб. За пять лет группа вернула в экономику около 650 млрд руб. В 2023 году сумма сборов составила 218 млрд руб.
Источник: Reuters

Ожидается, что стратегия «Траста» на три года, где пропишут прогноз по возвращению 70 млрд руб., будет согласована в первом квартале 2024 года, сообщил глава банка Александр Соколов. «Это значит, что банк непрофильных активов продолжит возвращать деньги, которые компенсируют часть затрат на санацию банков так называемого московского кольца», — сказал он журналистам.

«Траст» намерен в 2024 году продать оставшиеся активы в недвижимости. Крупные объекты распроданы, остались мелкие и средние. Кроме того, на 2024 год запланирована продажа пакета привилегированных акций «Русснефти». Банк сохраняет план по ликвидации своего юрлица, намеченной на 2027 год.

Леонид Уварчев