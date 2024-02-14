«Траст» хочет собрать от продажи и управления активами больше 70 млрд руб. за три года

Ожидается, что стратегия «Траста» на три года, где пропишут прогноз по возвращению 70 млрд руб., будет согласована в первом квартале 2024 года, сообщил глава банка Александр Соколов. «Это значит, что банк непрофильных активов продолжит возвращать деньги, которые компенсируют часть затрат на санацию банков так называемого московского кольца», — сказал он журналистам.