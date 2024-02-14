Товарооборот между Россией и Германией обвалился в 2023 году

До этого стало известно, что Россия является лидером по темпам прироста товарооборота с Китаем в 2023 году. Директор первого департамента Азии Иван Желоховцев подчеркнул, что страна значительно превзошла основных партнеров КНР в этом показателе. Товарооборот между Россией и Китаем оценивается примерно в 20 трлн рублей или около 1,6 трлн юаней, причем более 90% расчетов осуществляется в национальных валютах.