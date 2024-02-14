Суд отказался прекратить дело о взыскании активов «Рольфа» в пользу государства

В январе «Ъ» стало известно, что иск о взыскании акций в доход государства подал замгенпрокурора Игорь Ткачев. В иске, ссылаясь на результаты прокурорской проверки, Ткачев указал, что, будучи депутатом от «Справедливой России», Сергей Петров продолжил нелегально владеть ГК «Рольф» и управлять ею. Для этого он фиктивно оформил бизнес на своего сына Александра, но продолжил лично управлять компанией.
В ходе сегодняшнего заседания суд также отклонил ходатайства ответчика о содействии в сборе материалов для передачи дела в арбитражный суд, предоставлении писем Росинфомониторинга из материалов дела, а также материалов о проверках в отношении Сергея Петрова, связанных с совмещением статуса депутата и предпринимателя. Представители Генпрокуратуры заявили, что данные ходатайства были направлены на затягивание судебного процесса.
Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о приобщении к делу трех томов материалов. В томах, в частности, содержатся данные налоговых органов, высказывания Сергея Петрова о «Рольфе», сделанные в момент его нахождения на должности. Кроме того, суд приобщил к делу сведения о перелетах и перемещениях Сергея Петрова в статусе депутата. Об этом истец не ходатайствовал, отмечает «Интерфакс».
Представители ответчика требовали прекратить производство по делу, поскольку Петрову уже было инкриминировано данное коррупционное нарушение в рамках другого дела, связанного с компанией «Деланс Лимитед», которой принадлежали акции АО «Рольф». В декабре 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о передаче акций «Рольфа», принадлежащих кипрской Delance Limited и «Рольф Моторс». Тогда же Росимущество получило право управлять долями компании в уставном капитале «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф Тех».
Решение о взыскании акций было принято в рамках дела о сговоре Сергея Петрова и руководителей подконтрольных ему компаний. Следствие считает, что в 2014 году Петров вывел за рубеж 4 млрд руб. через продажу «Рольфу» акций компании «Рольф Эстейт» по завышенной сумме. Следствие утверждает, что реальная стоимость «Рольф Эстейт» — 200 млн руб. Главным участником сделки следователи считают бывшего члена совета директоров «Рольфа» Анатолия Кайро — собственника всех трех фирм, участвовавших в сделке. Из материалов дела следует, что все деньги оказались в итоге на его счетах. 1 сентября 2023 года Черемушкинский суд Москвы приговорил его к восьми с половиной годам колонии общего режима.
Сам Сергей Петров с 2019 года находится в международном розыске. Покинув Россию, он получил гражданство Австрии. Австрийские власти отказали в его экстрадиции России.