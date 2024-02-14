Суд отказался прекратить дело о взыскании активов «Рольфа» в пользу государства

Решение о взыскании акций было принято в рамках дела о сговоре Сергея Петрова и руководителей подконтрольных ему компаний. Следствие считает, что в 2014 году Петров вывел за рубеж 4 млрд руб. через продажу «Рольфу» акций компании «Рольф Эстейт» по завышенной сумме. Следствие утверждает, что реальная стоимость «Рольф Эстейт» — 200 млн руб. Главным участником сделки следователи считают бывшего члена совета директоров «Рольфа» Анатолия Кайро — собственника всех трех фирм, участвовавших в сделке. Из материалов дела следует, что все деньги оказались в итоге на его счетах. 1 сентября 2023 года Черемушкинский суд Москвы приговорил его к восьми с половиной годам колонии общего режима.