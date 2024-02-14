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США пригрозили банкам Турции, осуществляющим денежные переводы в Россию

США предупредили несколько частных банков Турции о необходимости тщательной проверки денежных переводов с Россией.
Источник: TCMB

Об этом сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник в банковском секторе.

«Доходит и до угрожающего тона», — сказал собеседник агентства.

В начале февраля турецкие банки начали закрывать счета российских юридических лиц и повысили требования для физлиц из России, намеревающихся завести карточку.

Газета Ekonomim сообщала, что министерство торговли Турции составило список компаний, имеющих проблемы с платежами из России. Турецкие экспортеры столкнулись с тем, что банки начали отказывать им в приеме денежных переводов из России для оплаты товаров.