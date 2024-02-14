Сплит «Транснефти», рост «Диасофта» и «Ростелекома»: дайджест

Торги акциями «Транснефти».
В среду, 14 февраля, будет последний день, когда частный инвестор сможет торговать акциями «Транснефти» перед сплитом. 15 и 16 февраля сделки смогут заключать только профучастники, а с 17 февраля торги будут приостановлены. С 21 февраля торги возобновятся в обычном режиме, но цена акций из-за сплита снизится в 100 раз. Инвесторам не потребуется предпринимать никаких дополнительных действий.
Сплит — это дробление одной акции на несколько. В результате стоимость одной ценной бумаги уменьшается, но общее их число растет.
Сейчас «Траснефть» — это одна из самых дорогих бумаг на российском рынке. После сплита акции компании будут более доступны частным инвесторам, что увеличит ликвидность бумаг и, как ожидается, поспособствует их росту.
Впрочем, руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василий Карпунин указал, что сплит акций «Траснефти»— это ожидаемое событие, которое уже частично должно было быть заложено в цену бумаг. Так, с начала года котировки выросли на 14,8%. Аналитики «Цифра Брокера» не исключают, что после сплита участники торгов захотят зафиксировать прибыль.
При этом Карпунин отметил, что приток частных инвесторов с небольшими капиталами появится лишь после самого дробления, когда цена акции снизится в 100 раз.
«Объем дополнительного спроса оценить сложно, но можно предположить, что притоки окажут умеренную поддержку бумагам на среднесрочном горизонте, обеспечив акциям динамику лучше индекса Мосбиржи. Также увеличатся среднедневные объемы торгов и ликвидность», — спрогнозировал эксперт.
Он позитивно смотрит на акции «Траснефти» на среднесрочном и долгосрочном горизонте, допуская подьем котировок в сторону ₽2000 после сплита. Управляющий эксперт ПСБ Екатерина Крылова дала бумагам целевую цену в ₽1875−1920 до конца 2024 года.
Старт торгов акциями «Диасофта»
Вчера, 13 февраля, акции компании «Диасофт», занимающейся разработкой IT-решений для финансового сектора России, стартовали на Московской бирже под тикером DIAS и продемонстрировали сильный рост. Торги начались с планки после того, как цена акций выросла в первую минуту на 40% относительно цены размещения, достигнув отметки в ₽6300 за бумагу. Это значение стало кульминацией роста в первый день торгов. Спрос на акции превышал предложение, о чем свидетельствовал биржевой стакан, заполненный только заявками на покупку.
В рамках первичного публичного предложения (IPO) «Диасофт» предложила акции по верхней границе установленного диапазона цен, составившего ₽4500 за акцию. Ранее ценовой диапазон размещения был установлен в коридоре от ₽4000 до ₽4500 за акцию. Торги бумагами компании начались под тикером DIAS, они получили второй уровень листинга.
Эксперты из «Альфа-Инвестиций» отмечают, что «Диасофт» провела IPO в подходящее время, аналогично недавнему успешному размещению группы «Астра». «Диасофт» признана ведущим игроком в IT-сфере, специализируясь на решениях для финансового сектора, а также выступая крупным поставщиком для других отраслей.
По мнению экспертов инвестбанка «Синара», акции «Диасофта» — привлекательная возможность инвестирования в высокорентабельную IT-отрасль в период трансформации российского рынка, когда отечественные компании заменяют глобальных поставщиков.
Акции «Ростелекома»
Вчера, 13 февраля, акции «Ростелекома» показали значительный рост, превысив 5% после объявления президента компании Михаила Осеевского о намерениях выплатить дивиденды за 2023 год и планах на проведение IPO дочерней структуры. К закрытию торгов акции компании на Мосбирже значительно прибавили в цене: обыкновенные акции выросли на 6,33%, достигнув отметки в ₽79,83, а привилегированные акции увеличились на 3,24%, до ₽70.
Михаил Осеевский подчеркнул, что компания планирует выплату дивидендов за текущий год, хотя пока рано говорить о конкретном размере выплат. Также он сообщил о разработке обновленной стратегии «Ростелекома», включающей в себя новую дивидендную политику.
Информация о проведении IPO одной из дочерних компаний «Ростелекома» в этом году также была встречена рынком положительно. По словам Осеевского, инвесторам будет предложен небольшой пакет акций.
Ранее, в апреле 2021 года, «Ростелеком» рассматривал возможность проведения IPO для некоторых ключевых бизнес-направлений, включая центры обработки данных (ЦОД), облачные сервисы, информационную безопасность и цифровую медицину.
Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 13 февраля.
Ford: дивиденды на каждую акцию — $0,33. Дата выплаты — 1 марта. Доходность — 2,6%
Macerich: дивиденды на каждую акцию — $0,17. Дата выплаты — 4 марта. Доходность — 1,02%
Amgen: дивиденды на каждую акцию — $2,25. Дата выплаты — 7 марта. Доходность — 0,77%
Chevron: дивиденды на каждую акцию — $1,63. Дата выплаты — 11 марта. Доходность — 1,08%
3M: дивиденды на каждую акцию — $1,51. Дата выплаты — 12 марта. Доходность — 1,63%
Shell: дивиденды на каждую АДР— $0,688. Дата выплаты — 25 марта. Доходность — 1,08%
ConocoPhillips: дивиденды на каждую акцию — $0,58. Дата выплаты — 1 марта. Доходность — 0,53%
Корпоративная отчетность
До открытия рынка в США.
Kraft Heinz: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,77, выручка — $6,99 млрд.
Barrick Gold: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,22, выручка — $3,15 млрд.
Sony: финансовые результаты за третий квартал 2023 финансового года. Ожидания: EPS — $1,73, выручка — $24,36 млрд.
После закрытия рынка в США.
Cisco: финансовые результаты за второй квартал 2024 финансового года. Ожидания: EPS — $0,84, выручка — $12,71 млрд.
EQT: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,47, выручка — $1,58 млрд.
Fastly: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,03, выручка — $139,45 млн.
Equinix: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $2,16, выручка — $2,11 млрд.
Albemarle: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,23, выручка — $2,21 млрд.
Occidental Petroleum: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,68, выручка — $6,93 млрд.
AppLovin: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,35, выручка — $928,38 млн.
Другие важные события
«Детский мир»: внеочередное общее собрание акционеров, на повестке — ликвидация компании.
CarMoney: операционные результаты за 2023 год.
Россия: Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ 26219 и 26243.
Россия: индекс потребительских цен в январе и за период с 6 по 12 февраля.
Китай: Китайский Новый год. Биржи закрыты.
Великобритания: индекс потребительских цен в январе — 10:00 мск.
Еврозона: ВВП в четвертом квартале — 13:00 мск.
Еврозона: промышленное производство в декабре — 13:00 мск.
Великобритания: выступление главы Банка Англии Эндрю Бэйли — 18:00 мск.
США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации (EIA) — 18:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 3254,6 (+0,19%).
Индекс РТС: 1123,08 (+0,19%).
S&P 500: 4953,17 (-1,37%).
Dow Jones Industrial Average: 38 272,75 (-1,35%).
NASDAQ Composite: 15 655,6 (-1,8%).