Сплит «Транснефти», рост «Диасофта» и «Ростелекома»: дайджест

Вчера, 13 февраля, акции компании «Диасофт», занимающейся разработкой IT-решений для финансового сектора России, стартовали на Московской бирже под тикером DIAS и продемонстрировали сильный рост. Торги начались с планки после того, как цена акций выросла в первую минуту на 40% относительно цены размещения, достигнув отметки в ₽6300 за бумагу. Это значение стало кульминацией роста в первый день торгов. Спрос на акции превышал предложение, о чем свидетельствовал биржевой стакан, заполненный только заявками на покупку.