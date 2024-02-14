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«Северсталь» обжаловала решение о сохранении штрафа по «делу металлургов»

Компания направила апелляционную жалобу 12 февраля 2024 года.
Источник: Freepik

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. «Северсталь» направила апелляционную жалобу на решение арбитражного суда о признании законными решения, предписания и штрафа ФАС в размере 8,7 млрд рублей в отношении металлургической компании по делу о завышении цен на горячекатаный прокат, следует из данных картотеки арбитражных дел.

Компания направила апелляционную жалобу 12 февраля, свидетельствуют данные картотеки.

18 января Арбитражный суд города Москвы признал законными решение, предписание и штраф ФАС в размере 8,7 млрд рублей в отношении «Северстали» по делу о завышении цен на горячекатаный прокат в 2021 году. В компании заявляли, что «Северсталь» не согласна с решением суда и намерена оспаривать его.

В 2022 году ФАС признала «Северсталь», НЛМК и ММК нарушившими антимонопольное законодательство. Компаниям были выданы предписания прекратить злоупотреблять доминирующим положением и совершить действия, направленные на обеспечение конкуренции. Металлурги не согласились с выводами ведомства, заявив о соответствии своего ценообразования требованиям антимонопольного законодательства.