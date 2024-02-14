«Северсталь» обжаловала решение о сохранении штрафа по «делу металлургов»

18 января Арбитражный суд города Москвы признал законными решение, предписание и штраф ФАС в размере 8,7 млрд рублей в отношении «Северстали» по делу о завышении цен на горячекатаный прокат в 2021 году. В компании заявляли, что «Северсталь» не согласна с решением суда и намерена оспаривать его.