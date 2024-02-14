Росстат отчитался об отсутствии изменений цен на бензин за неделю

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 49,29 до 52,03 рубля, марки Аи-95 — от 54,29 до 59,31 рубля, марки Аи-98 и выше — от 63,39 до 71,99 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 50,25 до 52,24 рубля, марки Аи-95 — от 54,1 до 57,82 рубля, марки Аи-98 и выше — от 67,9 до 71,64 рубля за литр.