Росстат отчитался об отсутствии изменений цен на бензин за неделю

По данным статистики, средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 1 коп. и составили 50,58 ₽ за литр, стоимость бензина Аи-95 также не изменилась и составила 55,23 ₽ за литр, стоимость Аи-98 осталась тоже на уровне прошлой недели и составила 68,62 ₽ за литр. Средняя цена на дизельное топливо уменьшилась на 4 коп. и составила 64,85 ₽
По данным Росстата, за период с 6 по 12 февраля 2024 года рост цен на автомобильный бензин был зафиксирован в 7 субъектах Российской Федерации, более всего — в Камчатском крае (+1,9%).
Снижение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в 8 субъектах Российской Федерации, более всего — в Ямало-Ненецком автономном округе (-0,7%).
В Москве за прошедший период цены на автомобильный бензин повысились на 0,1%, в Санкт-Петербурге — не изменились.
На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 49,29 до 52,03 рубля, марки Аи-95 — от 54,29 до 59,31 рубля, марки Аи-98 и выше — от 63,39 до 71,99 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 50,25 до 52,24 рубля, марки Аи-95 — от 54,1 до 57,82 рубля, марки Аи-98 и выше — от 67,9 до 71,64 рубля за литр.