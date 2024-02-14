Российский рынок акций закрылся разнонаправленным изменением основных индексов

«Индекс Мосбиржи предпринял очередную попытку прорваться к 3 270 пунктам, после чего умеренно откатился. Доллар предолжил курсировать над отметкой 91 рубль, котировки Brent забрались выше $83 за баррель Brent», — рассказал инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин.
На внешних рынках наблюдался отскок после коррекции накануне из-за негативных данных по потребительской инфляции в США. «В еврозоне оценка ВВП еврозоны за IV квартал 2023 года совпала с ожиданиями, а вот объем промышленного производства год к году в декабре вырос на 1,2%, хотя ожидался внушительный спад на 4,1%», — добавил эксперт.
Рынок акций
В лидерах роста к завершению сессии пребывали котировки «Черкизово» (+3,20%), бумаги ЛСР (+2,71%), акции «Русснефти» (+2,51%), расписки «Глобалтранса» (+2,14%), бумаги «Самолета» (+1,63%), акции «Магнита» (+1,57%), обыкновенные акции «Ростелекома» (+1,09%), привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка (+0,65% и +0,71%).
«Бумаги “Черкизово” поддерживали надежды на дивиденды. Совет директоров компании соберется для обсуждения выплат уже в эту пятницу. Акции ЛСР в среду продолжали ралли, обеспеченное дивидендными ожиданиями, и достигли максимума с июля 2023 года. ЛСР остается одним из немногих застройщиков, выплачивающих щедрые дивиденды, которые теперь ожидаются по итогам 2023 года», — рассказала аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова.
«Русснефть» сегодня сообщила о росте чистой прибыли по РСБУ в 2023 году почти в четыре раза, до 31,79 млрд руб. против 8,41 млрд руб. годом ранее. При этом выручка компании снизилась до 238,83 млрд руб. против 274,77 млрд руб. годом ранее. Акции «Ростелекома» тоже чувствовали себя лучше рынка после подтверждения главой компании накануне перспективы выплат дивидендов.
Акции застройщиков «Эталона» и ПИК скорректировались после сильного роста в предыдущие сессии. По «Озону» в среду проходила фиксация прибыли после скачка бумаг более чем на 5% накануне. «Oзон» сегодня представил сильные предварительные операционные результаты за 2023 год. По итогам года оборот подскочил на 110% год к году, что заметно превышает рост прошлого года в 86% год к году. Последний прогноз компании подразумевал рост продаж на 90−100% год к году. Высокие результаты были обеспечены увеличением числа заказов более чем в 2 раза год к году", — добавила Кожухова.
Прогноз на 15 февраля
Прогноз «БКС мир инвестиций» по индексу Мосбиржи на 15 февраля — 3 200 — 3 300 пунктов, по паре доллар-рубль — 90,5−92,5 ₽ Freedom Finance Global ожидают, что завтра индекс Мосбиржи покажет движение в коридоре 3 230 — 3 270 пунктов, пара доллар/рубль вероятно проведет торги в диапазоне 90,00−92,50 ₽, евро/рубль — в коридоре 97−99,50 ₽, пара юань/рубль — в интервале 12,35−12,75 ₽
Завтра председатель ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью, МЭА представит ежемесячный отчет. В США выйдут январские данные по розничным продажам, в рамках сезона отчетностей финансовые результаты представят Applied Materials, Airbus Group.
На российском рынке четверг будет насыщен корпоративными событиями. «Яндекс» опубликует финансовые результаты за IV квартал 2023 года, «Софтлайн» проведет день инвестора. Также это последний торговый день расписками TCS Group (в режиме Т+1) в связи с предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате перерегистрации.