Российский рынок акций закрылся разнонаправленным изменением основных индексов

Акции застройщиков «Эталона» и ПИК скорректировались после сильного роста в предыдущие сессии. По «Озону» в среду проходила фиксация прибыли после скачка бумаг более чем на 5% накануне. «Oзон» сегодня представил сильные предварительные операционные результаты за 2023 год. По итогам года оборот подскочил на 110% год к году, что заметно превышает рост прошлого года в 86% год к году. Последний прогноз компании подразумевал рост продаж на 90−100% год к году. Высокие результаты были обеспечены увеличением числа заказов более чем в 2 раза год к году", — добавила Кожухова.