Путин разрешил иностранцам совершать сделки с акциями «Яндекс банка»

Ранее глава государства разрешил Сбербанку проводить сделки с долями ряда нефтегазовых компаний. В указе прописано, что публичному акционерному обществу «Сбербанк России» разрешается совершать сделки, влекущие прямо и косвенно обременение прав владения, пользования и распоряжения акциями, составляющими уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Юрекнефть», «Предприятие интенсивных технологий», «Унтыгейнефть», «Сибинтэк» «Сладковско-Заречное».