Путин разрешил иностранцам совершать сделки с акциями «Яндекс банка»

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому иностранные лица могут совершать сделки с акциями «Яндекс банка». Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно распоряжению, российский лидер разрешил совершение сделок, влекущих за собой установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и распоряжения акциями «Яндекс банка».
Ранее глава государства разрешил Сбербанку проводить сделки с долями ряда нефтегазовых компаний. В указе прописано, что публичному акционерному обществу «Сбербанк России» разрешается совершать сделки, влекущие прямо и косвенно обременение прав владения, пользования и распоряжения акциями, составляющими уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Юрекнефть», «Предприятие интенсивных технологий», «Унтыгейнефть», «Сибинтэк» «Сладковско-Заречное».