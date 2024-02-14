ОЭЗ «Новгородская» достигнет объема инвестиций 100 млрд рублей к 2030 году

На территории ОЭЗ возведен производственный корпус № 1 площадью 38 тыс. кв. м. До конца этого года будут построены офисная, таможенная и промышленная инфраструктуры. По поручению губернатора Новгородской области Андрея Никитина идет работа по увеличению территории ОЭЗ на 402 га. До конца года работа будет завершена. Также в этом году планируется запуск восьми новых производств, для которых будет создано более 900 новых рабочих мест.