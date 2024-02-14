Набиуллина заявила, что угроза кибербезопасности будет только нарастать

«Конечно, мы видим, что увеличилась доля возмещения средств людям, которые пострадали от кибермошенничества. Ну, как она увеличилась, было 4,4%, стало — 8,7%. Меньше 10% средств возмещается людям, то есть эта цифра еще достаточно низкая. Да, увеличилось количество успешно отраженных атак банками, но увеличилось и число успешных атак — почти 1,2 млн операций без согласия клиентов. Поэтому мы видим, что здесь перелома долгожданного, о котором мы говорили, конечно, не произошло», — сказала она.
«Мы все прекрасно осознаем, что угроза кибербезопасности будет только нарастать, и это не что-то далекое от бизнес-процессов, которые в финансовых организациях существуют. Поэтому нам нужно здесь постепенно менять наш менталитет, наши подходы к информационной безопасности. И сделать так, чтобы произошел перелом, чтобы люди теряли меньше от кибермошенничества», — отметила она.
Согласно ранее опубликованным материалам ЦБ, банки РФ в 2023 году предотвратили мошеннические хищения на 5,8 трлн рублей, но злоумышленники смогли провести 1,17 млн успешных операций, что на 33% больше, чем в 2022 году, и украсть 15,8 млрд рублей. Одна из возможных причин — более адресные и подготовленные атаки телефонных мошенников. В результате атак кибермошенников потери клиентов банков увеличились на 11,5%.
По данным ЦБ, в прошлом году почти вдвое увеличилась доля средств, которые кредитные организации вернули клиентам (1,38 млрд рублей, или 8,7% от всего объема украденных денег). Регулятор направил на блокировку информацию о 575,7 тыс. телефонных номеров, использованных злоумышленниками, и инициировал блокировку 42,8 тыс. мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях.
О форуме
Уральский форум «Кибербезопасность в финансах» проходит в Екатеринбурге с 14 по 16 февраля. Форум является крупнейшим мероприятием для обсуждения тенденций и вызовов в сфере обеспечения информационной безопасности, приоритетов и перспектив развития киберустойчивости финансовых организаций. Как и в предыдущие годы, в форуме принимают участие руководство Банка России, включая председателя Эльвиру Набиуллину, представители крупных финансовых организаций, законодатели, руководители уполномоченных министерств и ведомств и др. В 2024 году ключевой темой форума стало направление развития информационной безопасности в кредитно-финансовой сфере в стремительно меняющихся условиях.