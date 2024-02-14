Набиуллина заявила, что угроза кибербезопасности будет только нарастать

«Конечно, мы видим, что увеличилась доля возмещения средств людям, которые пострадали от кибермошенничества. Ну, как она увеличилась, было 4,4%, стало — 8,7%. Меньше 10% средств возмещается людям, то есть эта цифра еще достаточно низкая. Да, увеличилось количество успешно отраженных атак банками, но увеличилось и число успешных атак — почти 1,2 млн операций без согласия клиентов. Поэтому мы видим, что здесь перелома долгожданного, о котором мы говорили, конечно, не произошло», — сказала она.