Курс биткоина поднялся выше $51 тыс. впервые с 3 декабря 2021 года

Стоимость биткоина в ходе торговой сессии перешла отметку в 51 тыс. долларов, об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk. До этого такой показатель наблюдался 3 декабря 2021 года.
Так, по состоянию на 12:12 по московскому времени курс биткоина поднимался на 2,29%, составив 51,205 тысячи долларов. При этом в 12:32 мск криптовалюта замедлила рост до 51,193 тысячи долларов (+2,17%). Капитализация биткоина увеличилась до 1 триллиона долларов.
Напомним, 23 января курс биткоина опустился ниже отметки в 40 тысяч долларов впервые с начала декабря. Тогда он составил 39,859 тысячи долларов.
Однако 12 февраля стоимость криптовалюты увеличилась до 50,062 тысячи долларов.фин.