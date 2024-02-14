Курс биткоина поднялся выше $51 тыс. впервые с 3 декабря 2021 года

Так, по состоянию на 12:12 по московскому времени курс биткоина поднимался на 2,29%, составив 51,205 тысячи долларов. При этом в 12:32 мск криптовалюта замедлила рост до 51,193 тысячи долларов (+2,17%). Капитализация биткоина увеличилась до 1 триллиона долларов.