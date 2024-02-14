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Курс биткоина поднялся выше $51 тыс. впервые с 3 декабря 2021 года

Капитализация криптовалюты выросла до 1 трлн долларов.
Источник: Reuters

Стоимость биткоина в ходе торговой сессии перешла отметку в 51 тыс. долларов, об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk. До этого такой показатель наблюдался 3 декабря 2021 года.

Так, по состоянию на 12:12 по московскому времени курс биткоина поднимался на 2,29%, составив 51,205 тысячи долларов. При этом в 12:32 мск криптовалюта замедлила рост до 51,193 тысячи долларов (+2,17%). Капитализация биткоина увеличилась до 1 триллиона долларов.

Напомним, 23 января курс биткоина опустился ниже отметки в 40 тысяч долларов впервые с начала декабря. Тогда он составил 39,859 тысячи долларов.

Однако 12 февраля стоимость криптовалюты увеличилась до 50,062 тысячи долларов.фин.