Куриные яйца в России с 6 по 12 февраля подорожали на 0,05%

В то же время выросли цены на огурцы — на 3,2%, на капусту белокочанную — на 1,8%, на свеклу столовую — на 1,5%, на лук репчатый — на 1,2%, на помидоры — на 1,1%, на картофель — на 0,8%, на морковь — на 0,7%, на яблоки — на 0,6%, на сметану и водку — на 0,4%, на масло сливочное, хлеб ржаной, рис и бананы — на 0,3%, на свинину, баранину, сыры твердые, полутвердые и мягкие, консервы овощные для детского питания, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, макаронные изделия, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) — на 0,2%, на говядину, колбасы вареные, консервы мясные для детского питания, масло подсолнечное, молоко стерилизованное, творог, яйца куриные, чай черный, соль поваренную, муку пшеничную — на 0,1%.