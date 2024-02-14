Куриные яйца в России с 6 по 12 февраля подорожали на 0,05%

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Цены на куриные яйца в России с 6 по 12 февраля 2024 года выросли на 0,05%, с начала года цены снизились на 2,27%, следует из данных Росстата.
В то же время мясо кур за неделю подешевело на 0,49%, с начала года — на 3,37%.
По данным статистического ведомства, с 6 по 12 февраля также снизились цены на крупу гречневую — на 0,7%, на маргарин — на 0,3%, на вермишель — на 0,2%, на рыбу мороженую, смеси сухие молочные для детского питания и пшено — на 0,1%.
В то же время выросли цены на огурцы — на 3,2%, на капусту белокочанную — на 1,8%, на свеклу столовую — на 1,5%, на лук репчатый — на 1,2%, на помидоры — на 1,1%, на картофель — на 0,8%, на морковь — на 0,7%, на яблоки — на 0,6%, на сметану и водку — на 0,4%, на масло сливочное, хлеб ржаной, рис и бананы — на 0,3%, на свинину, баранину, сыры твердые, полутвердые и мягкие, консервы овощные для детского питания, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, макаронные изделия, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) — на 0,2%, на говядину, колбасы вареные, консервы мясные для детского питания, масло подсолнечное, молоко стерилизованное, творог, яйца куриные, чай черный, соль поваренную, муку пшеничную — на 0,1%.
Динамика цен за январь
Стоимость яиц в январе снизилась на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем, мяса птицы — на 1,8%. Охлажденные и мороженые куры подешевели на 2,5%.
При этом по сравнению с январем 2023 года куриные яйца подорожали на 59,05%, а мясо кур — на 25,25%.
Также в январе этого года подешевели: гречневая крупа — на 1,1%, свинина — на 0,7%, куриные окорочка — на 0,6%, сахар, пшено, отечественная икра лососевых рыб — на 0,5%, кофе — на 0,3%, черный чай — на 0,2%, сосиски, сардельки — на 0,1%.
В то же время выросли цены: на огурцы — на 20,1%, белокочанную капусту — на 15,2%, виноград — на 13,6%, помидоры — на 10,6%, морковь — на 9,1%, свеклу — на 8,8%, картофель — на 8%, репчатый лук — на 7%, бананы — на 5,7%, чеснок — на 5,6%. Цены на апельсины снизились на 5,3%, на лимоны — на 3,4%.
Цены на баранину выросли на 2,6%, оливковое масло — на 2,4%, живую и охлажденную рыбу — на 2%, кетчуп — на 1,9%, сливочное масло — на 1,8%, манную крупу, сельди соленое филе, конфеты шоколадные натуральные и с добавками — на 1,7%, бескостную говядину — на 1,6%, соль — на 1,5%, продукцию предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа «Гамбургер») — на 1,4%, охлажденную и разделанную мороженую рыбу лососевых пород, кулинарные изделия из птицы, натуральные консервированные и маринованные овощи — на 1,3%, рыбу мороженую неразделанную и соленую, маринованную, копченую, карамель, овсяные хлопья «Геркулес», соленую сельдь, молоко для детей — на 1,2%, говядину (кроме бескостного мяса), говяжью и свиную печень, мясные консервы для детского питания, хлопья из злаков (сухие завтраки), детский творожок и творожные сырки, глазированные шоколадом, кофе в организациях быстрого обслуживания и шоколад — на 1,1%.