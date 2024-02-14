Капитализация биткоина достигла $1 трлн впервые с конца 2021 года

Стоимость всех биткоинов, находящихся в обращении, 14 февраля превысила $1 трлн впервые с конца 2021 года, пишет CNBC со ссылкой на данные CoinMarketCap.
Стоимость биткоина в ходе торгов превысила $51 000 впервые с декабря 2021 года. По данным Coindesk, на 15:41 мск цена криптовалюты составляла $51 630 (+3,39%). С начала 2024 года биткоин подорожал более чем на 21%, отмечает CNBC. Нынешний рост цен может быть частично связан с высоким спросом на биткоин-ETF, пишет издание: чистый приток средств в эти фонды на минувшей неделе составил $1,1 млрд.
В 2023 году стоимость биткоина выросла более чем на 150% на ожиданиях инвесторов, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрит запуск биткоин-ETF. Разрешение было дано 10 января 2024 года. Ему предшествовали 10 лет отказов комиссии: SEC изменила свою позицию после того, как Апелляционный суд США счел неправомерным отклонение заявки компании Grayscale. Несмотря на разрешение на биткоин-ETF, SEC не одобряет и не поддерживает биткоин, подчеркнул председатель комиссии Гэри Генслер.
Стоимость биткоина значительно растет в последние несколько дней. 12 февраля она поднялась выше $50 000 впервые с конца 2021 года. Руководитель CryptoQuant Ки Янг Джу прогнозирует, что цена криптовалюты может достичь $112 000 к концу 2024 года, если сохранится тренд на приток средств в биткоин-ETF, худшим сценарием он считает уровень $55 000.