Капитализация биткоина достигла $1 трлн впервые с конца 2021 года

В 2023 году стоимость биткоина выросла более чем на 150% на ожиданиях инвесторов, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрит запуск биткоин-ETF. Разрешение было дано 10 января 2024 года. Ему предшествовали 10 лет отказов комиссии: SEC изменила свою позицию после того, как Апелляционный суд США счел неправомерным отклонение заявки компании Grayscale. Несмотря на разрешение на биткоин-ETF, SEC не одобряет и не поддерживает биткоин, подчеркнул председатель комиссии Гэри Генслер.