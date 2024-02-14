Исход иностранцев из России замедлился на фоне ужесточения регулирования

«По состоянию на конец 2023 года — начало 2024-го мы можем отметить ощутимое сокращение объема сделок по выкупу активов у иностранцев. Это в первую очередь связано с тем, что те иностранные игроки, которые хотели и могли выйти, уже в основном завершили процесс продажи, в то время как те компании, которые с самого начала не хотели выходить (или затягивали с принятием решения), также не спешат завершать этот процесс», — говорит партнер Better Chance Булат Жамбалнимбуев. «Те, кто действительно хотел уйти с рынка, уже сделали это ранее, у остальных нет острой повестки», — согласна директор Aspring Capital Анна Аралова. Большинство иностранцев, сохранивших российский бизнес на данный момент, судя по их действиям, покидать рынок не намерены, считает Нечуятов.