Иностранцы продали российские активы в 2023 году на $11 млрд

Сделки по выкупу российских активов иностранных компаний в 2023 сократились, следует из данных отчета по рынку M&A агентства AK&M. В прошлом году зафиксировали 97 транзакций на сумму $11,14 млрд, а в 2022 году — 109 сделок на $16,31 млрд. Объем сделок иностранцев по уходу из России оценивается в $27,45 млрд.
Активнее всего покидали российский рынок компании из США (за год продано 14 активов, принадлежавших американским инвесторам), Германии (13 сделок), Швеции (12), Финляндии (9), Франции (8), Японии и Нидерландов (7 и 6 транзакций соответственно).По мнению аналитиков AK&M, сокращение присутствия иностранцев из российских активов связано с законопроектами принятыми в прошлом году, а именно:
указом о запрете сделок с долями иностранцев в стратегически важных предприятиях (принят в 2022 году, затем продлен); указом о временном внешнем управлении ряда активов с иностранным участием; решением подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций о введении обязательного дисконта в 50% при продаже российских активов иностранцами.
Помимо ужесточений со стороны регуляторов на замедление процесса ухода иностранцев могло повлиять повышение ключевой ставки ЦБ и увеличение сроков рассмотрения заявок на выкуп.
Важным решением властей, которое повлияло на рынок M&A, стало принятие указа о запрете сделок с долями в стратегически важных российских компаниях. Прежде всего это касается предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Сделки с долями иностранцев в компаниях стратегических секторов возможны, если есть соответствующие решение с разрешением от президента.
В 2023 году такие разрешения выдали на сделки с российскими «дочками» чешского J&T Banka и итальянского Intesa Sanpaolo. Активы первого выкупило ООО «Бюрократ», а покупатель во второй сделке не раскрыт до сих пор. Сделка российского подразделения британского банка HSBC не завершилась, несмотря на то, что Экспобанк и HSBC еще в 2022 году заключили соответствующее соглашение о покупке актива. Однако в конце 2023 года Экспобанк попал под санкции США.
Николай Антипин для Frank Media.