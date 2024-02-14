Иностранцы продали российские активы в 2023 году на $11 млрд

Сделки по выкупу российских активов иностранных компаний в 2023 сократились, следует из данных отчета по рынку M&A агентства AK&M. В прошлом году зафиксировали 97 транзакций на сумму $11,14 млрд, а в 2022 году — 109 сделок на $16,31 млрд. Объем сделок иностранцев по уходу из России оценивается в $27,45 млрд.



Активнее всего покидали российский рынок компании из США (за год продано 14 активов, принадлежавших американским инвесторам), Германии (13 сделок), Швеции (12), Финляндии (9), Франции (8), Японии и Нидерландов (7 и 6 транзакций соответственно).По мнению аналитиков AK&M, сокращение присутствия иностранцев из российских активов связано с законопроектами принятыми в прошлом году, а именно: