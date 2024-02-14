Индекс Hang Seng на бирже Гонконга упал на 1,06% на открытии торгов

ГОНКОНГ, 14 февраля. /ТАСС/. Основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng на открытии торгов в первый рабочий день после каникул по случаю Нового года по лунному календарю (наступил в ночь на 10 февраля) упал на 1,06%, до отметки 15 579,41.