Индекс Hang Seng на бирже Гонконга упал на 1,06% на открытии торгов

ГОНКОНГ, 14 февраля. /ТАСС/. Основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng на открытии торгов в первый рабочий день после каникул по случаю Нового года по лунному календарю (наступил в ночь на 10 февраля) упал на 1,06%, до отметки 15 579,41.
Индекс Hang Seng Tech, отражающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний на Гонконгской бирже, снизился на 1,67%, до отметки 3 074.
Снижению основного индекса способствовало падение цен на акции компаний, работающих в финансовом секторе, отрасли потребительских товаров, сфере услуг связи, а также в области информационных технологий.
Среди «голубых фишек» ценные бумаги восьми компаний продемонстрировали рост на открытии торгов, у 58 они подешевели, еще у 16 компаний акции не изменились в цене.
Китайский производитель спортивной одежды Anta Sports стала «голубой фишкой», чьи акции продемонстрировали наибольший рост (+2,48%). «Голубой фишкой», чьи ценные бумаги сильнее всего потеряли в цене, стала китайская биофармацевтическая корпорация WuXi Biologics (-6,7%).
Год Зеленого Деревянного Дракона по лунному календарю наступил в ночь на 10 февраля, он завершится 28 января 2025 года. Каникулы в Гонконге продлились с 10 по 13 февраля. Нерабочие дни в материковом Китае объявлены с 10 по 17 февраля.