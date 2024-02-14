ФАС возбудила дела из-за необоснованного повышения цен на нефтепродукты в двух регионах

Так, Кировское УФАС по итогам рассмотрения обращения губернатора возбудило дело в отношении «дочки» «Лукойла» из-за повышения цен на бензин.
«Территориальный орган службы установил, что в период снижения биржевых цен на нефтепродукты розничные цены на автомобильные бензины на АЗС “Лукойл-Уралнефтепродукт” выросли: АИ-92 — на 2,62% (с 49,53 рубля за литр до 50,83 рубля за литр), АИ-95 — на 2,42% (с 53,83 рубля за литр до 55,13 рубля за литр)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ведомство возбудило в отношении «Лукойл-Уралнефтепродукт» дело по признакам нарушения Закона о защите конкуренции, так как компания занимает доминирующее положение на товарном рынке нефтепродуктов в Кировской области.
Кроме того, Хакасское УФАС России возбудило дело в отношении организации, занимающей доминирующее положение на рынке мелкооптовой торговли топливом на территории региона. «В случае установления факта нарушения хозсубъектам могут быть назначены штрафы и выданы предписания», — отмечается в сообщении.