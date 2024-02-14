ФАС возбудила дела из-за необоснованного повышения цен на нефтепродукты в двух регионах

«Территориальный орган службы установил, что в период снижения биржевых цен на нефтепродукты розничные цены на автомобильные бензины на АЗС “Лукойл-Уралнефтепродукт” выросли: АИ-92 — на 2,62% (с 49,53 рубля за литр до 50,83 рубля за литр), АИ-95 — на 2,42% (с 53,83 рубля за литр до 55,13 рубля за литр)», — говорится в сообщении.