Эксперты оценили выгоду от международных расчетов в цифровых рублях

Какие еще оценки приводятся в исследовании «Яков и партнеры» представили два сценария развития цифрового рубля, от которых зависит общий экономический эффект: оптимистичный и консервативный. В первом случае ЦБ, банки и бизнес должны сообща работать над внедрением цифровых рублей в существующие и новые финансовых продукты. Тогда экономический эффект составит до 267 млрд руб. в год для бизнеса и до 61 млрд руб. в год для банков. Суммарный эффект может достичь 328 млрд руб. В консервативном сценарии эти значения меньше: суммарный эффект составит около 109 млрд руб. в год, из них 92 млрд руб. — эффект для бизнеса, 17 млрд руб. — для банков. В этом случае ЦБ реализует проект без активного продвижения, а банки и бизнес выполняют исключительно регуляторные требования. Во всех этих случаях экономического эффекта удастся достичь за счет более низких комиссий на проведение операций с цифровыми рублями, повышения эффективности управления ликвидности и снижения расходов на привлечение клиентов. Экономическую выгоду в 50−60 млрд руб. в год может получить бизнес за счет снижения комиссий за эквайринг. При платежах цифровыми рублями тариф будет составлять 0,3%, в то время как комиссия по карточным транзакциям в среднем составляет 1,5−2,5%. Если ретейл будет также активно популяризировать цифровой рубль, как в настоящее время платежи с помощью Системы быстрых платежей, то объем платежей цифровым рублем в рознице может достигнуть около 4 трлн в год на третий-пятый год после запуска, подсчитали авторы исследования. Банки могут заработать 12−51 млрд руб. в год через комиссионные доходы от новых продуктов, реализованных на базе платформы цифрового рубля. Затраты банковского сообщества на внедрение цифрового рубля могут составить 30−50 млрд руб., при условии, что в проекте будут участвовать от 100 до 200 кредитных организаций. Расходы одного банка в среднем составят 200−300 млн руб. Например, Росбанк за два года уже потратил 150 млн руб. на внедрение новой технологии. Основные траты пришлись на информационную безопасность и построение шлюза между банком и ЦБ.