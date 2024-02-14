Доля Сбербанка на рынке вкладов населения упала до минимума за 15 лет

Доля Сбербанка на рынке вкладов населения по итогам 2023 года снизилась до 42,8%, что является минимумом за последние 15 лет, следует из статистики Агентства по страхованию вкладов (АСВ). В начале 2023 года доля госбанка составляла 43,6% и до сих пор она не падала ниже 43%. На таком уровне она была, например, весной 2022 года.
Удержать долю по итогам года банк не смог даже несмотря на то, что в прошлом году приток средств населения в Сбербанк оказался рекордным и составил 23,5%, депозиты граждан достигли 22,6 трлн рублей. Госбанк заметно обогнал рынок, который, по данным Центробанка и АСВ, вырос лишь на 19,7%, до 44,9 трлн рублей.
Росту вкладов населения в 2023 году способствовали социальные и бюджетные выплаты, а также увеличение уровня процентных ставок. Основной приток средств пришелся на вклады сроком до одного года, по которым банки предлагали наиболее привлекательные ставки.
Рекордным у Сбербанка оказался декабрь — приток средств населения за месяц составил 5,7%. Банк объяснял столь заметный рост повышением доходности вкладов. Сбер поэтапно пересматривал ее в декабре для всей линейки вкладов после очередного витка роста ключевой ставки. Однако получить максимальную ставку его вкладчикам оказалось непросто. Для получения максимальной ставки вкладчику нужно выполнить ряд условий: например, средства должны быть новыми для банка, ранее в нем не хранившимися, кроме того, вкладчик должен быть зарплатным клиентом банка, а также обладателем подписки «СберПрайм+». По некоторым депозитам повышенная ставка предлагалась только при поддержании баланса от 2 млн рублей.
Снижение доли связано с тем, что госбанк «слишком консервативно, местами жлобски, подходит к увеличению ставок по вкладам», считает независимый эксперт Дмитрий Тарасов (более 10 лет занимался стратегическим планированием в Сбербанке). «Маркетинговые приемы Сбербанка постепенно теряют эффективность: клиенты понимают, что высокая ставка достигается только по “новым” деньгам, да еще при условии “подписки” и достижения обязательного объема расчетов по карте и “голосуют ногами”, перемещая средства в другие банки как раз в качестве “новых денег”, — сказал он.
Максимальной доля Сбера на рынке розничных депозитов была в начале 2009 года, тогда она составляла 51,7%, свидетельствуют данные АСВ. Это был абсолютный максимум, к которому госбанк с тех пор не приближался, его доля продолжала снижаться из года в год. (см. график).
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После заметного снижения во втором полугодии 2021 года — начале 2022 года, доля Сбербанка в целом оставалась относительно стабильной, в пределах 43−44%, указывает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Некоторое снижение по итогам четвертого квартала прошлого года, по его мнению, не носит драматического характера, и, скорее всего, обусловлено тем, что разрыв Сбербанка с максимальными ставками в отдельных крупных банках заметно вырос. По его мнению, маловероятно, что наблюдаемое снижение доли станет тенденцией.
Для Сбербанка снижение доли не критично, убежден Тарасов, оно происходит в основном за счет оттока срочных депозитов, а для госбанка главное — не терять долю в средствах до востребования, которые обеспечивают низкую стоимость фондирования и «генерируют комиссионный доход от расчетных операций». Он не ждет, что потеря доли существенно повлияет на действия Сбера.
Доля Сбербанка стабильна или увеличивается, когда ставки на рынке низкие, и в силу этого различия в ставках с другими банками невелика. В этих условиях клиенты предпочитают Сбербанк в силу оценки надежности, а также удобства расчетов и близости точек обслуживания. Но когда реальная разность в ставках достигает 2−3% годовых, клиенты принимают экономически обоснованное решение в стремлении получить больший пассивный доход по своим сбережениям, заявил независимый эксперт Дмитрий Тарасов.
Пресс-служба Сбербанка не ответила на запрос Frank Media.