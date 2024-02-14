Час пробил: как максимально прибыльно открыть вклад

Рынок производных инструментов (свопы) учитывает в ценах, что через полгода ключевая ставка опустится до 15,25%, через год — до 14,25%, через два года — до 12,50%, через три года — до 11,50%. Доходность банковских вкладов должна будет показывать примерно такую же динамику.