Час пробил: как максимально прибыльно открыть вклад

Что означает возможное окончание цикла ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Центральным банком? Ключевая ставка, равно как и ставки по банковским вкладам, скорее всего, находятся в области многолетних пиков и в дальнейшем будут снижаться.
Следовательно, текущий момент выглядит наиболее благоприятным для открытия срочных вкладов или накопительных счетов, отметил эксперт.
Рынок производных инструментов (свопы) учитывает в ценах, что через полгода ключевая ставка опустится до 15,25%, через год — до 14,25%, через два года — до 12,50%, через три года — до 11,50%. Доходность банковских вкладов должна будет показывать примерно такую же динамику.
Одновременно с этим следует учесть, что Банк России, вероятно, будет снижать ключевую ставку относительно медленно.
«Это означает, что если человек хочет разместить деньги в банке, но видит риски того, что в ближайший год они могут ему срочно понадобиться, то, возможно, ему больше подойдет накопительный счет», — отметил Константин Церазов.
Доходность такого инструмента, вероятно, будет снижаться с такой же относительно небольшой скоростью, как и ключевая ставка, но забрать деньги без потери накопленного дохода можно будет в любой момент.
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