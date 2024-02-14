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Час пробил: как максимально прибыльно открыть вклад

Банк России, скорее всего, закончил цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Что это означает для россиян и как получить максимальную доходность от своих денег — рассказал Финансам Mail.ru Константин Церазов, экономист, бывший старший вице-президент банка «Открытие».
Константин Церазов
Экономист
Источник: Reuters


Что означает возможное окончание цикла ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Центральным банком? Ключевая ставка, равно как и ставки по банковским вкладам, скорее всего, находятся в области многолетних пиков и в дальнейшем будут снижаться.

Следовательно, текущий момент выглядит наиболее благоприятным для открытия срочных вкладов или накопительных счетов, отметил эксперт.

Рынок производных инструментов (свопы) учитывает в ценах, что через полгода ключевая ставка опустится до 15,25%, через год — до 14,25%, через два года — до 12,50%, через три года — до 11,50%. Доходность банковских вкладов должна будет показывать примерно такую же динамику.

Одновременно с этим следует учесть, что Банк России, вероятно, будет снижать ключевую ставку относительно медленно.

«Это означает, что если человек хочет разместить деньги в банке, но видит риски того, что в ближайший год они могут ему срочно понадобиться, то, возможно, ему больше подойдет накопительный счет», — отметил Константин Церазов.

Доходность такого инструмента, вероятно, будет снижаться с такой же относительно небольшой скоростью, как и ключевая ставка, но забрать деньги без потери накопленного дохода можно будет в любой момент.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».