ЦБ предложил ввести период охлаждения для крупных кредитов в период их одобрения

«Мне кажется, нужно распространить ту норму, которая заработает в июле, по периоду охлаждения и на крупные кредиты. Потому что по переводам мы даем возможность банкам не выводить деньги сразу по подозрительным счетам, а по крупным кредитам мы этой возможности не даем. Ее надо внедрять. По крупным кредитам с определенной суммой, мы предлагаем с 1 млн рублей начать, но сумму можно обсуждать, срок охлаждения можно обсуждать, но нужен зазор между одобрением кредита и выдачей денег, — сказала она. — Кредит за несколько минут, конечно, здорово, но некоторые люди, большое количество людей, несут огромные затраты».