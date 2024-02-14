Бывший завод Nissan в Петербурге вернулся в госсобственность

Три собеседника РБК на авторынке отмечают, что смена собственника завода необходима для ухода от санкционных рисков. АвтоВАЗ «с новым китайским партнером Chery готовит завод к перезапуску», говорит один из собеседников. Он отметил, что в дальнейшем завод или останется в госсобственности и на площадке организуют контрактную сборку для Chery, или же НАМИ передаст завод китайской стороне в оперативное управление.