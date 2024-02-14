Безос продал акции Amazon на $4 млрд

Компания Amazon была основана в 1994 году как интернет-магазин по продаже книг. Сейчас это одна из крупнейших в мире корпораций, продающих товары и услуги через интернет. Безос сейчас занимает третье место в составляемом агентством Bloomberg рейтинге богатейших людей мира. Его состояние оценивается в $185 млрд. Бизнесмен также является основателем аэрокосмической компании Blue Origin.