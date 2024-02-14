Банки потратят на внедрение цифрового рубля в среднем 200−300 млн рублей

На внедрение цифрового рубля банкам придется потратить в среднем по 200−300 млн рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на совместное исследование консалтинговой компании «Яков и партнеры» с Центральным университетом.
«Один из банков, участвующий в пилотном проекте, уже инвестировал 150 млн рублей во внедрение цифрового рубля, а основные траты пришлись на построение информационной безопасности и построение шлюза с ЦБ. Для банков большего размера эта цифра может увеличиться в несколько раз», — следует из исследования.
Расходы отрасли могут составить 30−50 млрд рублей при участии в проекте от 100 до 200 банков. Для некоторых участников затраты в 200−300 млн рублей могут быть ощутимыми — они включают в себя расходы на кибербезопасность, новое оборудование и программное обеспечение, а также на новые бизнес-сценарии и кадры.
В зависимости от качества сотрудничества ЦБ, банков и бизнеса в сфере внедрения и распространения цифрового рубля экономический эффект от внедрения цифрового рубля для банковского сектора может составить от 17 млрд до 61 млрд рублей в год. При этом банки смогут сэкономить на дешевом привлечении клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса около 5−10 млрд рублей в год.
Комиссионный доход от появления новых продуктов, использующих смарт-контракты, а также увеличение количества клиентов, использующих кешпулинг, может приносить кредитным организациям от 12 до 51 млрд рублей в год. Однако комиссионный доход банков от традиционных клиентских b2b-транзакций по мере развития цифрового рубля будет сокращаться, уточнили эксперты.
В сентябре 2023 года Росбанк раскрыл затраты на внедрение цифрового рубля в размере 150 млн рублей. Кроме Росбанка, в пилотной группе тестирования операций с реальными цифровыми рублями находится еще 12 банков. Планируется подключение еще 17 кредитных организаций и нескольких тысяч физических и юридических лиц в 2024 году. Введение цифрового рубля в широкий оборот начнется постепенно с 2025 года.