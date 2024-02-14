Банки потратят на внедрение цифрового рубля в среднем 200−300 млн рублей

В зависимости от качества сотрудничества ЦБ, банков и бизнеса в сфере внедрения и распространения цифрового рубля экономический эффект от внедрения цифрового рубля для банковского сектора может составить от 17 млрд до 61 млрд рублей в год. При этом банки смогут сэкономить на дешевом привлечении клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса около 5−10 млрд рублей в год.