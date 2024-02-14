«Альфа-Капитал» потребует с Euroclear рекордную сумму в 248 млрд рублей

Исковое заявление будет подано в российский арбитражный суд, сумма требований к Euroclear составит порядка 248 млрд рублей.
«Мы сочли для себя правильным все-таки как-то подвести небольшую черту под нашими международными попытками и выйти в том числе на судебное пространство именно внутри России, попытаться и здесь получить соответствующее решение», — отметила она.
По ее словам, иск будет подан сегодня, 14 февраля и будет включать требования по всем замороженным активам, держателем которых является УК.
«Цифра, конечно, с учетом всех корректировок, с учетом замещающих облигаций и без учета купонов, которые были выплачены по 665-му указу (президента России — прим.ред.). Наши клиенты получили около 20 млрд рублей в первый транш по 665-му указу. Это существенная сумма, которая была фактически распределена нами по нашим клиентам доверительного управления», — добавила Ирина Кривошеева.
Сумма требований в размере 248 млрд рублей станет максимальной среди всех исков к европейскому депозитарию: ранее УК «Первая» подала иск на 185 млрд рублей, но позднее снизила сумму требований до 104,5 млрд рублей.
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