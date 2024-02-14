«Альфа-Капитал» потребует с Euroclear рекордную сумму в 248 млрд рублей

«Цифра, конечно, с учетом всех корректировок, с учетом замещающих облигаций и без учета купонов, которые были выплачены по 665-му указу (президента России — прим.ред.). Наши клиенты получили около 20 млрд рублей в первый транш по 665-му указу. Это существенная сумма, которая была фактически распределена нами по нашим клиентам доверительного управления», — добавила Ирина Кривошеева.