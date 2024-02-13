Запасы газа в Европе опустились ниже 67%

Газ на бирже в Европе впервые с середины июля 2023 года торгуется ниже $285 за 1 тыс. куб. м. «Газпром» же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа».
«“Газпром” осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС’Суджа», — 42,4 млн куб. м на 13 февраля. Заявка на ГИС «Сохрановка’отклонена», — сообщил журналистам представитель «Газпрома». Ранее «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) подтвердил заявку на прокачку данного объема.
Накануне объем прокачки составил 41,2 млн куб. м.
Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда ОГТСУ сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию «Сохрановка» из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией «Новопсков» в ЛНР. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме.
Осенью 2022 года «Нафтогаз Украины» подал прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против «Газпрома» за якобы несвоевременную оплату услуг по транспортировке газа по территории Украины. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что это арбитражное разбирательство нелегитимно и участие российского холдинга в процессе бессмысленно. При этом Россия может ввести санкции против «Нафтогаза» в случае дальнейших недобросовестных действий со стороны украинской компании, что сделает невозможным любые отношения с ней.
Ситуация на газовом рынке Европы
Отбор газа из ПХГ стран ЕС 11 февраля, согласно данным Gas Infrastructure Europe, составил 238 млн куб. м. В то же время закачка составляла 50 млн куб. м.
Отопительный сезон в Европе начался 7 ноября 2023 года (на неделю раньше, чем в прошлый осенне-зимний сезон), и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ 39,92 млрд куб. м газа. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 97-й день с момента достижения максимума их заполнения на 2% ниже среднего значения на этот день за предыдущие пять лет. Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 7 апреля 2023 года, когда в них оставалось 55,47% запасов.
Сейчас ПХГ Европы заполнены на 66,9% (на 15,17 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 73,73 млрд куб. м газа. Европейские страны заполнили газом свои подземные хранилища на целевые 90% к отопительному сезону еще в середине августа, а к началу сезона отбора накопили в них рекордные 99,63%.
Погода в ходе текущей недели в Центральной и Западной Европе ожидается такой же теплой, как и в предыдущую семидневку. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в феврале выросла до 24%.
Поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы заметно упали на фоне потепления. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены лишь на 42% от максимума. Средняя цена закупки газа в январе в Европе составила $337 за 1 тыс. куб. м, в феврале — находится около $312.