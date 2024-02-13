Японский фондовый рынок вырос до максимума

К завершению торгов Nikkei 225 скорректировался до 37 963,87 пункта, а индекс Токийской фондовой биржи (Topix) вырос на 2,1 процента, до 2612,03 пункта. Отдельно кратковременный рост на 3 процента Nikkei стал самым значительным с ноября 2022 года.
Росту способствовали сильные финансовые результаты технологических компаний, в особенности производителя оборудования для изготовления микросхем Tokyo Electron. Акции компании после публикации отчетности поднимались на 13,33 процента.
Также на 11 процентов выросли акции SoftBank, который владеет разработчиком чипов Arm. Его акции, в свою очередь, с 8 февраля подорожали на 93 процента. Старший рыночный аналитик SMBC Trust Bank Масахиро Ямагучи отмечает, что перспективы искусственного интеллекта подталкивают акции компаний из сферы полупроводниковой промышленности.
Всего с 2023 году Nikkei 225 и Topix выросли более чем на 25 процентов, что стало их лучшим результатом за десятилетие. Такому результату способствовали японские власти, которые, по всей видимости, справились с длившейся десятилетиями дефляцией.