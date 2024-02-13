В США оценили уход китайских производителей чипов из-под санкций

Опрошенные телеканалом эксперты оценили уход местных производителей из-под санкций США. Они отметили успех SMIC и других компаний, но отметили, что те столкнулись с новыми проблемами. Чтобы наладить производство, компаниям пришлось использовать старые технологии. Они позволяют создавать чипы нового типа, однако их себестоимость оказывается высокой, также велик процент брака.