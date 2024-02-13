В ожидании снижения ставки: что делать инвесторам в облигации

Банк России взял курс на ужесточение денежно-кредитной политики летом прошлого года. В итоге для того, чтобы снизить инфляцию и поддержать курс рубля, регулятор увеличил ключевую ставку более чем в два раза менее чем за полгода. Последнее повышение произошло в декабре, после него ставка выросла до 16% годовых.
В бюллетене «О чем говорят тренды» указано, что после декабря рынок начал считать, что цикл повышения ключевой ставки близок к завершению. Эти настроения отразились в доходностях ОФЗ — они начали снижаться. Например, доходность десятилетних ОФЗ вырастала с 11,88% до 12,3% ко дню заседания по ставке, а после заседания перешла к снижению до 11,86% на конец года.
В начале 2024 года доходности по коротким ОФЗ выросли на 15−40 б. п., отражая текущее повышение ставки, а доходности по долгим и среднесрочным выпускам, наоборот, снизились на 6−22 пункта, говорится в обзоре. Пункт здесь — 0,01%. Снижение доходности долгосрочных гособлигаций как раз и означает — рынок ждет, что ЦБ начнет снижать ставку.
Также о том, что рынок ждет смягчения ДКП, говорит высокий спрос на ОФЗ с фиксированным доходом на аукционах Минфина в начале года, это, по оценке регулятора, может означать, что участники рынка хотят зафиксировать высокую доходность перед снижением ставок. Когда это случится?
Полгода без изменений
В целом инвесторы ждут, что в первом полугодии ставки останутся прежними, говорится в бюллетене ЦБ. При этом участники не ожидают резкого снижения ставок, а считают, что понижение будет постепенным.
На заседаниях 16 февраля и 22 марта ЦБ будет оценивать, насколько уже принятые меры достаточны для того, чтобы начать этот процесс, говорит главный инвестиционный консультант ИК «Велес Капитал» Дмитрий Сергеев. Он полагает, что начало снижения ставки будет не ранее 26 апреля, а к концу года ставка может достичь 12% годовых, то есть потерять 4 п. п..
Портфельный управляющий General Invest Димитрий Резепов прогнозирует переход к снижению ставки с конца II квартала, когда замедление инфляции, по сравнению с высокими показателями предыдущего года, будет очевидным. Он ожидает постепенного снижения ставки до 11% к концу года. Это мнение разделяет портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Алексей Корнев.
Кредитный аналитик «Тинькофф Инвестиций» Михаил Иванов также ожидает начала смягчения ДКП в II квартале, а шаг снижения ставки будет не менее 0,5 п. п., говорит он.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Виталий Манжос считает, что в базовом сценарии ключевая ставка к концу 2024 года может опуститься до 10% при отсутствии негатива со стороны экономики и внешнеполитической обстановки.
В свою очередь, руководитель направления анализа облигаций инвестиционного банка «Синара» Александр Афонин считает, что существенное снижение ключевой ставки в этом году маловероятно, поскольку темпы роста цен останутся высокими длительное время. Тем не менее, по его словам, ставка к концу года может достичь 13%, а снижение начнется к середине года и будет плавным.
Ключевая ставка будет оставаться на уровне 16% продолжительное время, пишут аналитики брокера «ВТБ Мои инвестиции». Цикл снижения начнется не ранее второй половины года, а к его концу ставка может составить 13%.
Как инвесторам в облигации действовать накануне разворота тренда?
На что обратить внимание
Накануне этих предполагаемых действий ЦБ доходности ОФЗ двузначны, что за последние 10 лет случалось нечасто и на коротких промежутках времени, напоминает руководитель направления анализа долговых рынков ФГ «Финам» Алексей Ковалев. Высокие ставки означают, что до середины года можно пытаться на них заработать, покупая облигации с плавающим купоном — флоатеры.
«Одним из трендов 2023 года стало формирование целого сегмента ликвидных флоатеров от корпоративных заемщиков. Корпоративные флоатеры дадут премию к ОФЗ», — говорит Ковалев, добавляя, что сейчас на рынке есть флоатеры как с привязкой к ставке денежного рынка RUONIA, так и непосредственно к ключевой.
Флоатеры актуальны для инвестиций на короткий срок — если покупать облигации на несколько кварталов, то бумаги с переменным купоном, вероятнее всего, обгонят облигации с фиксированной доходностью в ближайшие месяцы, говорит Димитрий Резепов из General Invest.
Поддерживать в портфеле значительный объем флоатеров с последующим переходом в длинные бумаги с фиксированным доходом — это оптимальная стратегия на этот год, говорит Александр Афонин из «Синары».
Бумаги с плавающими купонами покажут лучшую доходность в этом году, но у инвесторов есть опасения, что при смене парадигмы ЦБ может начаться распродажа во флоатерах. Бояться этого не стоит, поскольку такая реакция будет иметь краткосрочный характер, а снижение ключевой ставки будет плавным, поэтому цены флоатеров вряд ли резко пойдут вниз, считает Афонин.
«В результате участие в первой волне распродаж, скорее, будет иметь негативный эффект на результаты инвесторов, поэтому лучше ее пропустить и продолжить держать флоатеры, которые дают довольно высокие купоны. На наш взгляд, у инвесторов будет довольно продолжительный период времени, чтобы переложиться из флоатеров в бумаги с фиксированными купонами», — отмечает Афонин.
В то же время Алексей Корнев из «Альфа-Капитала» уверен, что сейчас стоит формировать длинные и стратегические портфели облигаций, чтобы зафиксировать текущую высокую доходность. Он предлагает осторожным инвесторам покупать надежные корпоративные бонды с фиксированным купоном и погашением от 1,5 года.
Тем, кто хочет рискнуть чуть сильнее, он советует обратить внимание на длинные ОФЗ со сроком погашения от семи лет — в случае резкого снижения ставки доходность от таких вложений в результате купонных доходов и роста цен (снижение доходности означает рост цен облигаций) может составить около 20%. При этом колебания цен в этом сегменте могут быть выше, предупреждает он.
Елена Рузлева