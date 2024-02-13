В ожидании снижения ставки: что делать инвесторам в облигации

В свою очередь, руководитель направления анализа облигаций инвестиционного банка «Синара» Александр Афонин считает, что существенное снижение ключевой ставки в этом году маловероятно, поскольку темпы роста цен останутся высокими длительное время. Тем не менее, по его словам, ставка к концу года может достичь 13%, а снижение начнется к середине года и будет плавным.