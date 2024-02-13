США сообщили о сокращении дефицита бюджета в январе в 1,8 раза по сравнению с 2023 годом

Ранее Бюджетное управление американского Конгресса опубликовало прогноз, из которого следует, что дефицит федерального бюджета страны достигнет в 2024 финансовом году $1,6 трлн. В 2025 году он возрастет до $1,8 трлн, снизится до $1,6 трлн в 2027 году, а к концу 2034 года увеличится до $2,6 трлн. Государственный долг США, по оценкам Бюджетного управления Конгресса, к концу 2034 года увеличится до рекордных 116% от ВВП и продолжит расти после этого.