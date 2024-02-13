Сила привлечения: доходность вкладов в юанях дошла до 4,5%

Доходность вкладов в юанях выросла за 2023 год вдвое — в среднем до 2,5%. Максимальные ставки достигают 4,5%, подсчитали для «Известий» в «Банки.ру». Кредитным организациям нужно привлекать деньги в китайской валюте, чтобы выдавать в ней ссуды, — на них большой спрос со стороны бизнеса. Сейчас такие депозиты популярны в основном у состоятельных клиентов, рассказали участники рынка. Юань — основная альтернатива ставшим «токсичными» долларам и евро. Легко ли заработать на этом инструменте — в материале «Известий».
Какие ставки по вкладам в юанях предлагают банки РФ
За прошлый год доходность по депозитам в юанях удвоилась, сообщили «Известиям» в «Банки.ру». Средняя ставка по ним выросла с 1,1% в конце 2022-го до 2,5% к концу декабря 2023-го. При этом максимальный процент за тот же период вырос с 2,2 до 4,5%. В начале этого года доходность таких продуктов практически не менялась.
Кредитные организации старались привлечь юани, чтобы нарастить их объемы, отметил главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич. По его словам, это стало особенно актуально, поскольку со стороны бизнеса подскочил спрос на ссуды в китайской валюте.
Несмотря на заметный рост ставок по депозитам в юанях, сейчас россияне отдают предпочтение рублевым вкладам, отметили в пресс-центре МТС Банка. Последние предлагают более высокую доходность из-за ключевой ставки ЦБ — с 15 декабря 2023 года она составляет 16%.
Основной приток средств на депозиты в юанях пришелся на II квартал 2023-го, сообщили «Известиям» в Совкомбанке. В МТС Банке подтвердили, что наибольшее число вкладов было открыто в начале лета прошлого года. Клиенты предпочитают размещать средства на депозитах сроком от трех месяцев до полугода, сообщила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова. По ее словам, на короткие и среднесрочные продукты пришлось более 65% открытых вкладов.
Тем не менее юаневые депозиты востребованы в основном у состоятельных клиентов, подчеркнули в МТС Банке. В ПСБ подтвердили, что спрос на продукт сохраняется именно со стороны обеспеченных вкладчиков.
По итогам 2023-го средства юридических и физических лиц в юанях превысили объем, эквивалентный $68,7 млрд, следует из обзора рисков финансовых рынков ЦБ. Это происходит на фоне роста кредитования бизнеса в китайской валюте в 3,6 раза. «Известия» направили запрос в Банк России.
Динамика ставок по вкладам в юанях будет зависеть в большей степени от потребностей кредитных организаций в выдаче займов в китайской валюте, ожидает Богдан Зварич из «Банки.ру». Если спрос вырастет, условия по юаневым продуктам могут улучшиться.
Выгодно ли делать вклады в юанях
Юань в РФ сейчас выступает в качестве твердой валюты, уточнил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. Ранее эту роль выполняли евро и доллар, но теперь они стали «токсичными».
Вкладчики хотят защититься от возможного ослабления рубля, однако они берут на себя дополнительные риски, отметил председатель правления «Цифра банк» Игорь Пучков. По его словам, юань остается сложнопрогнозируемой валютой, поскольку его курс во многом зависит от политики правительства КНР. Тем не менее сейчас он более стабилен, чем рубль.
В 2024 году российская валюта может просесть из-за снижения ключевой ставки и слабых показателей экспорта, сообщил Евгений Миронюк. В то же время не исключено, что доллар на горизонте нескольких месяцев также ослабнет на фоне комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) США о возможности снижения учетной ставки. Это позитивно отразится на курсе юаня, уточнил эксперт.
Тем не менее жесткая денежно-кредитная политика в РФ делает вклады в рублях более доходными, чем в юанях, уверена аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Она пояснила, что даже с учетом роста курса китайской валюты за прошлый год с 10,55 до 12,73 рубля (на 20%), из-за разницы в ставках итоговая прибыль оказалась в 2,3 раза больше именно по депозиту в российской валюте.
При оценке доходности вкладов следует также учитывать инфляцию в стране. Например, реальная доходность депозитов в рублях (с учетом роста цен) к концу года составит 6−9,5%, оценил аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко. Тот же показатель по юаневым депозитам будет ниже (около 1,8% с учетом прогноза МВФ по инфляции в КНР около 1,7%). Но выиграть можно за счет изменения курса. За 2024 год юань способен окрепнуть вплоть до 10%, отметил эксперт.
В то же время важно учитывать, что некоторые российские банки берут комиссию за хранение иностранных денег на депозите, которая может снизить итоговую выгоду, предупредила Наталья Мильчакова. Кроме того, в РФ всё еще действуют валютные ограничения, из-за которых снять деньги с вклада можно только в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ. Все эти особенности делают вложения в юаневые депозиты на территории РФ не очень выгодными.
В случае снижения ставок по рублевым вкладам из-за смягчения денежно-кредитной политики регулятора популярность депозитов в юанях будет расти, предупредил Игорь Пучков из «Цифра банка». Это одна из немногих доступных российским инвесторам иностранных валют, которая способна помочь им диверсифицировать активы и защититься от рисков.