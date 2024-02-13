Сила привлечения: доходность вкладов в юанях дошла до 4,5%

Доходность вкладов в юанях выросла за 2023 год вдвое — в среднем до 2,5%. Максимальные ставки достигают 4,5%, подсчитали для «Известий» в «Банки.ру». Кредитным организациям нужно привлекать деньги в китайской валюте, чтобы выдавать в ней ссуды, — на них большой спрос со стороны бизнеса. Сейчас такие депозиты популярны в основном у состоятельных клиентов, рассказали участники рынка. Юань — основная альтернатива ставшим «токсичными» долларам и евро. Легко ли заработать на этом инструменте — в материале «Известий».