Розничные инвесторы вернулись к покупкам акций: что их привлекло

Розничные инвесторы — физические лица — вернулись к покупкам российских акций, следует из январского обзора (.pdf) рисков финансовых рынков Банка России. В нем указано, что доля розничных инвесторов на рынке выросла с 73% до 75% по сравнению с декабрем, а по объему покупок на рынке акций они заняли второе место, купив бумаг на 10,4 млрд рублей. Это меньше, чем у системно значимых кредитных организаций (12,2 млрд), и меньше, чем в среднем по 2023 году, — тогда физические лица покупали ежемесячно акций в среднем на 15,7 млрд рублей. Однако по сравнению с провалом декабря 2023 года, когда физлица купили акций на 0,5 млрд рублей, объем покупок вырос в 20 раз. Декабрьские данные аналитики объясняли высокой ключевой ставкой и тем, что при прочих равных хранить деньги «под подушкой» надежнее.