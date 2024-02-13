Розничные инвесторы вернулись к покупкам акций: что их привлекло

Розничные инвесторы — физические лица — вернулись к покупкам российских акций, следует из январского обзора (.pdf) рисков финансовых рынков Банка России. В нем указано, что доля розничных инвесторов на рынке выросла с 73% до 75% по сравнению с декабрем, а по объему покупок на рынке акций они заняли второе место, купив бумаг на 10,4 млрд рублей. Это меньше, чем у системно значимых кредитных организаций (12,2 млрд), и меньше, чем в среднем по 2023 году, — тогда физические лица покупали ежемесячно акций в среднем на 15,7 млрд рублей. Однако по сравнению с провалом декабря 2023 года, когда физлица купили акций на 0,5 млрд рублей, объем покупок вырос в 20 раз. Декабрьские данные аналитики объясняли высокой ключевой ставкой и тем, что при прочих равных хранить деньги «под подушкой» надежнее.
В январе денежно-кредитная политика не менялась, тем не менее поведение розничных инвесторов изменилось. Почему и надолго ли?
Хорошие новости и ожидания
В декабре индекс Мосбиржи — главный индикатор рынка акций — в общей сложности потерял 2,1%. Эта коррекция охладила интерес розничных инвесторов к акциям, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. В январе, как следует из обзора ЦБ, индекс Мосбиржи вырос на 3,7%.
Интерес к рынку подогревался дивидендными новостями и ожиданиями, говорит инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов. В частности, позитивным фактором стали новости о возобновлении после двухлетнего перерыва дивидендных выплат «Северсталью». Дивидендные ожидания инвесторов также сейчас адресованы «Газпрому», добавляет Суверов. А решение «Северстали» о дивидендах также привело к повышенному вниманию к другим бумагам сектора — НЛМК и ММК, добавляет Рокотянская.
Также внимание розницы привлекает волна IPO, которая началась в прошлом году и продолжается в этом, говорит старший инвестиционный консультант ФГ «Финам» Тимур Нигматуллин. Еще одной трендовой темой этого года станет продолжение переезда бизнеса в Россию — бумаги «Тинькоффа» и «Яндекса» пользовались в январе повышенным спросом, поскольку инвесторы рассчитывают, что после смены регистрации эмитенты смогут платить дивиденды, говорит Нигматуллин.
«Главный ньюсмейкером последней недели января стали акции “Яндекса”. Они росли на ожиданиях завершения сделки по разделу и продаже бизнеса. История с “Яндексом” возбудила интерес инвесторов и к другим бумагам сектора, например к акциям VК», — поясняет Людмила Рокотянская.
В целом корпоративный сектор в январе показал устойчивость, а ряд компаний объявил о потенциале роста в 50−70% в этом году, такие новости тоже поддерживают интерес инвесторов к рынку акций, говорит Сергей Суверов из «Арикапитала».
Надолго ли это
Нынешний год может стать рекордным с точки зрения дивидендных выплат, отмечает руководитель отдела портфельных решений Go Invest Сергей Шемякин. Их общие объемы могут составить до 5 трлн рублей, и это обеспечит устойчивый интерес инвесторов к акциям, говорит он.
На ближайшем заседании ее снижение не ожидается, однако заявления Банка России о возможности перейти к более мягкой денежно-кредитной политике может стимулировать дальнейший рост рынка и повлиять на настроения инвесторов, говорит Людмила Рокотянская из «БКС».
Без снижения ключевой ставки ЦБ и улучшения макроэкономической ситуации дивиденды, корпоративные новости и IPO — это лишь временный фактор поддержания интереса частных инвесторов к акциям, уверен Тимур Нигматуллин из «Финама». При высоких ставках может наблюдаться отток инвесторов из акций в фонды ликвидности и депозиты, напоминает он.
При этом потенциальное снижение ключевой ставки создаст условия для оттока денежных средств из фондов денежного рынка, куда активно заходили инвесторы в ноябре-декабре 2023 года, добавляет Шемякин.
По словам Людмилы Рокотянской, сейчас рынок находится вблизи локальных максимумов, где распродажи могут активизироваться, а это может давить на котировки и негативно влиять на интерес к акциям со стороны инвесторов.
Елена Рузлева