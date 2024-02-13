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Розничные инвесторы вернулись к покупкам акций: что их привлекло

Банк России в свежем обзоре рисков финансовых рынков отметил, что в январе частные инвесторы вернулись к покупкам на рынке акций. В декабре они практически ничего не покупали, однако в январе заняли второе место по объему покупок российских акций. Что изменилось за месяц?
Источник: Freepik

Розничные инвесторы — физические лица — вернулись к покупкам российских акций, следует из январского обзора (.pdf) рисков финансовых рынков Банка России. В нем указано, что доля розничных инвесторов на рынке выросла с 73% до 75% по сравнению с декабрем, а по объему покупок на рынке акций они заняли второе место, купив бумаг на 10,4 млрд рублей. Это меньше, чем у системно значимых кредитных организаций (12,2 млрд), и меньше, чем в среднем по 2023 году, — тогда физические лица покупали ежемесячно акций в среднем на 15,7 млрд рублей. Однако по сравнению с провалом декабря 2023 года, когда физлица купили акций на 0,5 млрд рублей, объем покупок вырос в 20 раз. Декабрьские данные аналитики объясняли высокой ключевой ставкой и тем, что при прочих равных хранить деньги «под подушкой» надежнее.

В январе денежно-кредитная политика не менялась, тем не менее поведение розничных инвесторов изменилось. Почему и надолго ли?

Хорошие новости и ожидания

В декабре индекс Мосбиржи — главный индикатор рынка акций — в общей сложности потерял 2,1%. Эта коррекция охладила интерес розничных инвесторов к акциям, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. В январе, как следует из обзора ЦБ, индекс Мосбиржи вырос на 3,7%.

Интерес к рынку подогревался дивидендными новостями и ожиданиями, говорит инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов. В частности, позитивным фактором стали новости о возобновлении после двухлетнего перерыва дивидендных выплат «Северсталью». Дивидендные ожидания инвесторов также сейчас адресованы «Газпрому», добавляет Суверов. А решение «Северстали» о дивидендах также привело к повышенному вниманию к другим бумагам сектора — НЛМК и ММК, добавляет Рокотянская.

Также внимание розницы привлекает волна IPO, которая началась в прошлом году и продолжается в этом, говорит старший инвестиционный консультант ФГ «Финам» Тимур Нигматуллин. Еще одной трендовой темой этого года станет продолжение переезда бизнеса в Россию — бумаги «Тинькоффа» и «Яндекса» пользовались в январе повышенным спросом, поскольку инвесторы рассчитывают, что после смены регистрации эмитенты смогут платить дивиденды, говорит Нигматуллин.

В январе наибольший рост из отраслевых индексов показал индекс ИТ, выросший на 13,3%, говорится в обзоре рисков финансовых рынков.

«Главный ньюсмейкером последней недели января стали акции “Яндекса”. Они росли на ожиданиях завершения сделки по разделу и продаже бизнеса. История с “Яндексом” возбудила интерес инвесторов и к другим бумагам сектора, например к акциям VК», — поясняет Людмила Рокотянская.

В целом корпоративный сектор в январе показал устойчивость, а ряд компаний объявил о потенциале роста в 50−70% в этом году, такие новости тоже поддерживают интерес инвесторов к рынку акций, говорит Сергей Суверов из «Арикапитала».

Надолго ли это

Нынешний год может стать рекордным с точки зрения дивидендных выплат, отмечает руководитель отдела портфельных решений Go Invest Сергей Шемякин. Их общие объемы могут составить до 5 трлн рублей, и это обеспечит устойчивый интерес инвесторов к акциям, говорит он.

Дальнейший интерес к инвестициям в акции могут поддержать комментарии ЦБ о возможном снижении ключевой ставки.

На ближайшем заседании ее снижение не ожидается, однако заявления Банка России о возможности перейти к более мягкой денежно-кредитной политике может стимулировать дальнейший рост рынка и повлиять на настроения инвесторов, говорит Людмила Рокотянская из «БКС».

Без снижения ключевой ставки ЦБ и улучшения макроэкономической ситуации дивиденды, корпоративные новости и IPO — это лишь временный фактор поддержания интереса частных инвесторов к акциям, уверен Тимур Нигматуллин из «Финама». При высоких ставках может наблюдаться отток инвесторов из акций в фонды ликвидности и депозиты, напоминает он.

При этом потенциальное снижение ключевой ставки создаст условия для оттока денежных средств из фондов денежного рынка, куда активно заходили инвесторы в ноябре-декабре 2023 года, добавляет Шемякин.

По словам Людмилы Рокотянской, сейчас рынок находится вблизи локальных максимумов, где распродажи могут активизироваться, а это может давить на котировки и негативно влиять на интерес к акциям со стороны инвесторов.

Елена Рузлева