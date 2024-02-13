Россияне за год нарастили вклады на сумму от 3 до 10 млн рублей на 40%

За прошлый 2023 год в структуре вкладов физлиц наибольший рост показали вклады на сумму от 3 млн до 10 млн рублей: на 39,9% по сумме и на 37% по числу вкладчиков. В «Мониторинге застрахованных вкладов за 2023 год».
Общая сумма застрахованных денежных средств, находящихся на вкладах, по состоянию на 1 января 2024 года составила 60 трлн рублей, рост за год составил 21,1%. В том числе:
— вклады физлиц — 44,86 трлн рублей (+19,7% за год),
— вклады ИП — 2,1 трлн рублей (+34,1% за год),
— деньги юрлиц — 7,18 трлн рублей (+14,6% за год).
Средний размер вклада без учета вкладчиков с остатками на счетах до 1 тысячи рублей составил для физических лиц 324 тысячи рублей; для юридических лиц — 3,052 млн рублей.
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