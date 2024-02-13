Россияне за год нарастили вклады на сумму от 3 до 10 млн рублей на 40%

За прошлый 2023 год в структуре вкладов физлиц наибольший рост показали вклады на сумму от 3 млн до 10 млн рублей: на 39,9% по сумме и на 37% по числу вкладчиков. В «Мониторинге застрахованных вкладов за 2023 год».