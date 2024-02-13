Премии страховщиков жизни в России выросли

Заметный рост премий отмечается по всем видам страхования жизни. По данным ВСС, премии по инвестиционному страхованию жизни в 2023 году увеличились на 75,7% — до 207,9 млрд рублей. Премии по накопительному страхованию выросли на 41,4% и составили 352,1 млрд рублей. По кредитному страхованию заемщиков рост составил 50,8% — до 205 млрд рублей.